"Тайм-аут" в ПриватБанке: более 6 часов не будут работать ни карты, ни банкоматы

В ночь на 13 июня ПриватБанк временно приостановит операции с картами, а также работу банкоматов и терминалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ПриватБанка.

Плановые регламентные работы процессингового центра продлятся 13 июня с 00:05 до 06:30. В это время клиенты не смогут рассчитываться или проводить другие операции со своими платежными картами.

Также на период технического "тайм-аута" будет полностью приостановлена работа банкоматов, терминалов самообслуживания и сети POS-терминалов.

В ПриватБанке объяснили, что обновление необходимо для увеличения мощностей системы и улучшения безопасности карточных операций.

Клиентам, которые планируют делать покупки или переводы этой ночью, советуют осуществить все необходимые платежи заранее или отложить их до утра.