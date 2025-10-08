Таїланд відкинув посередництво Трампа при укладенні мирної угоди з Камбоджею

"Президент США може бути корисним лише в тому випадку, якщо він зможе переконати Камбоджу задовольнити вимоги Таїланду", - заявив таїландський прем'єр.

Так Чарнвіракул відповів на запитання про зацікавленість Трампа у тому, щоб головувати під час церемонії підписання мирної угоди наприкінці цього місяця.

Агентство зазначило, що втручання Трампа на початку 2025 року допомогло покласти край короткому, але запеклому прикордонному конфлікту між Таїландом і Камбоджею.

Він погрожував заблокувати торговельні угоди США з обома країнами, якщо вони не припинять п'ятиденні бої.

Про наміри Трампа головувати на підписанні мирної угоди між двома країнами раніше повідомило Politico, посилаючись на джерела. Білий дім відмовився від коментарів.

"Мене цікавлять лише інтереси Таїланду, безпека таїландського народу та суверенітет країни. Ті, хто отримує премії, не має ніякого відношення до того, що має робити Таїланд", - наголосив Чарнвіракул.