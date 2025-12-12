Таїланд розпустив парламент після нових зіткнень з Камбоджею

У королівському указі, опублікованому в п'ятницю, прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул назвав смертельну прикордонну суперечку серед інших викликів, які його уряд меншості намагається стримувати з моменту вступу на посаду три місяці тому.

"Відповідним рішенням є розпуск парламенту… що є способом повернути політичну владу народу", - заявив він.

Як пише ВВС, Анутін, бізнес-магнат, є третім прем'єр-міністром Таїланду з серпня 2023 року. Коли він прийшов до влади у вересні, політик заявляв, що розпустить парламент до кінця січня.

Анутіна та його партію "Бхумджайтхай" жорстко розкритикували за дії під час масштабної повені на півдні Таїланду у листопаді, внаслідок якої загинуло щонайменше 176 людей.

Розпуск парламенту відбувся під час відновлення бойових дій з Камбоджею, в яких загинуло щонайменше 20 людей, а сотні тисяч залишили свої домівки .

"Уряд вжив усіх заходів у державному управлінні, щоб швидко вирішити нагальні проблеми, що переповнюють країну… але управління країною вимагає стабільності", - написав Анутін в указі, схваленому королем Таїланду Маха Вачіралонгкорном.

"Як уряд меншості, разом із тривожними внутрішньополітичними обставинами, він не зміг безперервно, ефективно та стабільно здійснювати державне управління", - додав політик.

Указ про розпуск було видано після того, як прем'єр-міністр втратив підтримку молодої, прогресивної Народної партії - також найбільшої партії в парламенті, – яка раніше підтримувала його посаду прем'єр-міністра.