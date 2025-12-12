Таиланд распустил парламент после новых столкновений с Камбоджей

В королевском указе, опубликованном в пятницу, премьер-министр Анутин Чарнвиракул назвал смертельный пограничный спор среди других вызовов, которые его правительство меньшинства пытается сдерживать с момента вступления в должность три месяца назад.

"Соответствующим решением является роспуск парламента... что является способом вернуть политическую власть народу", - заявил он.

Как пишет ВВС, Анутин, бизнес-магнат, является третьим премьер-министром Таиланда с августа 2023 года. Когда он пришел к власти в сентябре, политик заявлял, что распустит парламент до конца января.

Анутина и его партию "Бхумджайтхай" жестко раскритиковали за действия во время масштабного наводнения на юге Таиланда в ноябре, в результате которого погибли по меньшей мере 176 человек.

Роспуск парламента состоялся во время возобновления боевых действий с Камбоджей, в которых погибли по меньшей мере 20 человек, а сотни тысяч покинули свои дома.

"Правительство приняло все меры в государственном управлении, чтобы быстро решить насущные проблемы, переполняющие страну... но управление страной требует стабильности", - написал Анутин в указе, одобренном королем Таиланда Маха Вачиралонгкорном.

"Как правительство меньшинства, вместе с тревожными внутриполитическими обстоятельствами, оно не смогло непрерывно, эффективно и стабильно осуществлять государственное управление", - добавил политик.

Указ о роспуске был издан после того, как премьер-министр потерял поддержку молодой, прогрессивной Народной партии - также крупнейшей партии в парламенте, - которая ранее поддерживала его должность премьер-министра.