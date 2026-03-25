Taurus не буде. Мерц більше не бачить сенсу давати ракети Україні

Німецький канцлер заявив, що зараз не бачить сенсу передавати ракети Taurus українській армії, оскільки Україна сама виготовляє далекобійне озброєння.

За словами Мерца, українська зброя дальнього радіуса дії "значно ефективніша, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які б Німеччина могла передати".

Крім того, канцлер Німеччини пояснив свої передвиборчі заклики до надання Україні далекобійних ракет. Він зазначив, що тоді припускав наявність у Бундесвера достатньої кількості справних Taurus, які можна було б передати Києва.

Ракети Taurus для України

Нагадаємо, що під час перебування в опозиції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про намір передати Україні крилаті ракети Taurus для ударів по території Росії.

Після того, як він прийшов до влади, Мерц думку не змінив. Зокрема у липні минулого року глава німецького уряду не виключив передачі цього озброєння для України.