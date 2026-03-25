Taurus не будет. Мерц больше не видит смысла давать ракеты Украине

Немецкий канцлер заявил, что сейчас не видит смысла передавать ракеты Taurus украинской армии, поскольку Украина сама производит дальнобойное вооружение.

По словам Мерца, украинское оружие дальнего радиуса действия "значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые бы Германия могла передать".

Кроме того, канцлер Германии объяснил свои предвыборные призывы к предоставлению Украине дальнобойных ракет. Он отметил, что тогда предполагал наличие у Бундесвера достаточного количества исправных Taurus, которые можно было бы передать Киеву.

Ракеты Taurus для Украины

Напомним, что во время пребывания в оппозиции канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.

После того, как он пришел к власти, Мерц мнение не изменил. В частности, в июле прошлого года глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.