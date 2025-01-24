У Татарстані збільшили виплати за участь у війні проти України, - ISW

Влада суб'єктів Росії збільшує фінансові стимули для залучення жителів до підписання контрактів на військову службу. Днями збільшили одноразові виплати підписникам контрактів у Татарстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Прес-секретар глави Республіки Татарстан Лілія Галімова заявила про збільшення одноразових виплат з 2,2 мільйона рублів (близько 22 тисячі доларів) до 2,8 мільйона рублів (близько 28 тисячі доларів) для тих, хто підписує контракт з Міністерством оборони Росії.

Виплати військовим РФ у війні проти України

Російська влада постійно залучає військових та в'язнів на війну проти України на контрактній основі.

Так, Кремль залучив до війни в Україні 180 тисяч ув'язнених.

Наприкінці грудня 2024 року прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін скасував одноразові виплати для ув’язнених. Згідно з документом, виплати не отримають ті, хто уклав контракти з Міноборони РФ.

Раніше Володимир Путін подвоїв виплати військовослужбовцям Росгвардії за участь у війні проти України.

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