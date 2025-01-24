В Татарстане увеличили выплаты за участие в войне против Украины, - ISW

Власти субъектов России увеличивают финансовые стимулы для привлечения жителей к подписанию контрактов на военную службу. На днях увеличили единоразовые выплаты подписчикам контрактов в Татарстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Пресс-секретарь главы Республики Татарстан Лилия Галимова заявила об увеличении единовременных выплат с 2,2 миллиона рублей (около 22 тысячи долларов) до 2,8 миллиона рублей (около 28 тысячи долларов) для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны России.

Выплаты военным РФ в войне против Украины

Российские власти постоянно привлекают военных и заключенных на войну против Украины на контрактной основе.

Так, Кремль привлек к войне в Украине 180 тысяч заключенных.

В конце декабря 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин отменил единовременные выплаты для заключенных. Согласно документу, выплаты не получат те, кто заключил контракты с Минобороны РФ.

Ранее Владимир Путин удвоил выплаты военнослужащим Росгвардии за участие в войне против Украины.

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