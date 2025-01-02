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РФ залучила до війни проти України до 180 тисяч в'язнів, - розвідка

Четвер 02 січня 2025 17:26
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РФ залучила до війни проти України до 180 тисяч в'язнів, - розвідка Ілюстративне фото: РФ могла залучити у війни проти України до 180 тисяч в'язнів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація з початку повномасштабного вторгнення в Україну залучила для участі у війні до 180 000 ув'язнених. Вони отримують менші виплати ніж інші військові росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, станом на листопад 2024 року РФ залучила для участі у російсько-українській війні від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах.

Водночас відомо, що усього в російських колоніях і тюрмах станом на 2024 рік перебувало близько 300 000-350 000 тисяч ув’язнених. Це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Причина зменшення - залучення їх у війну.

У розвідці розповіли, що раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату 1 718 доларів. А вже у липні 2024 року розмір виплати збільшився до 3 524 доларів. Однак ув’язнені, а також їхні родичі, позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. Також зарплата такої категорії осіб вдвічі–вчетверо нижча, ніж в інших окупантів.

Варто зауважити, що наприкінці грудня 2024 року прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про скасування одноразових виплат для ув’язнених. Виплати не отримають ті, хто уклав контракти з російським військовим відомством.

Мобілізація ув'язнених в Росії

Вербування ув'язнених у Росії стало звичною практикою під час війни проти України. Починаючи з середини 2022 року, російська влада за сприяння приватних військових компаній, зокрема ПВК "Вагнер", залучала ув'язнених до бойових дій, обіцяючи їм амністію, грошові виплати та інші привілеї.

Ця ініціатива викликала осуд з боку правозахисників, які наголошували на порушенні прав людини та відсутності прозорості щодо умов для ув'язнених. Багато з них гинули через недостатню підготовку, а обіцяні вигоди часто залишалися лише на словах.

Також ми писали, що Росія також планує сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В" і "С".

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