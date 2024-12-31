РФ скасувала виплати в’язням, які уклали контракти і пішли на війну в Україну

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про скасування одноразових виплат для ув’язнених. Виплати не отримають ті, хто уклав контракти з російським військовим відомством

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову російського Міноборони.

"Визначити, що одноразові грошові виплати не здійснюються громадянам Російської Федерації, які на день укладення контракту про проходження військової служби у Збройних силах Російської Федерації відбували покарання у вигляді позбавлення волі", - сказано в документі.

Дана постанова набере чинності 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін осінню 2022 року затвердив одноразові виплати тим, хто укладе контракт із міністерством оборони Росії під час війни. А вже влітку цього року розмір виплат особам, які уклали контракт, підвищили до 400 тисяч рублів.

Також зауважимо, що у російських регіонах до державної виплати додається і місцева, яка може сягати кількох мільйонів рублів. Однак ці виплати стосуються не в’язнів, а осіб, які приходять до військкоматів добровільно.

Мобілізація ув'язнених в Росії

Мобілізація ув’язнених у Росії стала поширеною практикою під час війни з Україною. З середини 2022 року повідомлялося, що російська влада за підтримки приватних військових компаній, зокрема ПВК "Вагнер", вербувала ув’язнених для участі у бойових діях, обіцяючи їм амністію, матеріальну винагороду та інші привілеї.

Ця практика зазнала критики правозахисників, які вказували на порушення прав людини та непрозорість умов, у яких опинялися ув’язнені. Багато з них гинули через недостатню підготовку, а обіцянки часто не виконувалися.

Як писала нещодавно українська розвідка, Росія також планує сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В" і "С".