Путін вдвічі підняв виплати росгвардійцям за участь у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін підняв виплати росгвардійцям за підписання контракту на участь у війні проти України. Їх було збільшено у понад два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Astra".

Тепер росгвардійці отримуватимуть одноразово 400 тисяч рублів. Раніше розмір виплати був 195 тисяч, які їм виплачують з листопада 2022 року.

Як пише "Astra", нещодавно влада РФ змінила систему виплат грошової винагороди для росіян. Нещодавно Путін підписав указ про скорочення виплат військовим за поранення до 30 разів. Але згодом, іншим указом, Путін указом підняв виплати за травми, які призвели до інвалідності, до мільйона рублів. Окрім цього російських добровольців зобов'язали платити за втрачену в бою військову техніку.

"Усе це відбувається на тлі небувалого зростання розміру одноразових виплат за підписання контракту 2024 року. За допомогою цих виплат регіони змагаються за кількість відправлених на війну контрактників. Поточний рекорд тримає Бєлгородська область, де за підписання безстрокового контракту з Міноборони можна отримати 3 млн рублів", - пишуть в "Astra".