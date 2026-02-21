В Татарстане неизвестные "Шахеды" сорвали "масленичные гуляния"
В российском Татарстане сообщили об атаке беспилотников, на фоне чего в Казани отменили масленичные гуляния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления российских властей и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
Что известно об атаке
По словам Коваленко, в местных пабликах появилась информация о взрывах в Татарстане. Он отметил, что "Шахеды" атакуют регион, и добавил, что Татарстан мог бы быть отдельным субъектом, богатым на ресурсы, однако "выбрал свой путь".
Заявления российской стороны
Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова сообщила о попытке массированной атаки беспилотников на производственные объекты. По ее словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы работают в усиленном режиме.
Местных жителей призвали не находиться на открытом пространстве и держаться подальше от окон. Из-за угрозы атак беспилотников в Казани приняли решение отменить все масленичные гуляния, запланированные на этот день.
На данный момент официальной информации о последствиях атаки или возможных повреждениях нет.
Другие атаки на РФ
Напомним, недавно в Краснодарском крае местные жители сообщали об атаке беспилотников и пожаре на нефтяном предприятии. В соцсетях появились многочисленные фото и видео последствий ударов неизвестных дронов.
Впоследствии официально подтвердили возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - под удар попал резервуар с нефтепродуктами, что вызвало масштабный пожар.
Также в ночь с 10 на 11 февраля в Волгограде прогремели взрывы. Местные жители заявляли об атаке беспилотников, а в сети публиковали видео сильного пожара после удара. Сообщалось, что целью стал местный НПЗ.
Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 11 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу, который используется для обеспечения российских оккупационных войск.