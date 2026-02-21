ua en ru
Сб, 21 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Татарстане неизвестные "Шахеды" сорвали "масленичные гуляния"

Россия, Суббота 21 февраля 2026 12:08
UA EN RU
В Татарстане неизвестные "Шахеды" сорвали "масленичные гуляния" Иллюстративное фото: в Татарстане неизвестные "Шахеды" сорвали "масленичные гуляния" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В российском Татарстане сообщили об атаке беспилотников, на фоне чего в Казани отменили масленичные гуляния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления российских властей и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Что известно об атаке

По словам Коваленко, в местных пабликах появилась информация о взрывах в Татарстане. Он отметил, что "Шахеды" атакуют регион, и добавил, что Татарстан мог бы быть отдельным субъектом, богатым на ресурсы, однако "выбрал свой путь".
В Татарстане неизвестные &quot;Шахеды&quot; сорвали &quot;масленичные гуляния&quot;

Заявления российской стороны

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова сообщила о попытке массированной атаки беспилотников на производственные объекты. По ее словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы работают в усиленном режиме.

Местных жителей призвали не находиться на открытом пространстве и держаться подальше от окон. Из-за угрозы атак беспилотников в Казани приняли решение отменить все масленичные гуляния, запланированные на этот день.

На данный момент официальной информации о последствиях атаки или возможных повреждениях нет.

Другие атаки на РФ

Напомним, недавно в Краснодарском крае местные жители сообщали об атаке беспилотников и пожаре на нефтяном предприятии. В соцсетях появились многочисленные фото и видео последствий ударов неизвестных дронов.

Впоследствии официально подтвердили возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - под удар попал резервуар с нефтепродуктами, что вызвало масштабный пожар.

Также в ночь с 10 на 11 февраля в Волгограде прогремели взрывы. Местные жители заявляли об атаке беспилотников, а в сети публиковали видео сильного пожара после удара. Сообщалось, что целью стал местный НПЗ.

Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 11 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу, который используется для обеспечения российских оккупационных войск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Татарстан
Новости
Полгода шпионили за дронами РФ: хакеры раскрыли тайную роль Беларуси в ударах по Украине
Полгода шпионили за дронами РФ: хакеры раскрыли тайную роль Беларуси в ударах по Украине
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"