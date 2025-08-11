Таро-гороскоп на тиждень. Кому доля дасть рідкісний шанс, а на кого чекають випробування
Цей тиждень, який розпочався 11 серпня і триватиме до 17 серпня, принесе несподівані повороти: на когось чекає унікальний шанс змінити своє життя, а хтось зіштовхнеться із серйозними випробуваннями.
Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.
Овен
Карта Таро: Королева Мечів
Цього тижня вам потрібен простір і свобода від чужого контролю. Не чекайте дозволу - дійте. Ви знаєте, що робите. Поясніть свою позицію і заберіть назад свою автономію.
Телець
Карта Таро: П'ятірка Мечів
Конфлікт назрів - час говорити прямо. Відверто висловіть, що відчуваєте, і постарайтеся зрозуміти позицію іншого. Після паузи прийміть рішення разом. Усе можна залагодити.
Близнюки
Карта Таро: Вісімка Кубків
Ви не отримаєте того, чого хотіли, але це на краще. Ідіть від ситуації з гідністю. Ваше зростання починається тут - через відмову, через вразливість, через подолання. Світ готує для вас щось більше.
Рак
Карта Таро: Вежа
Ви занадто довго трималися за руйнівне. Настав час усе повалити - раз і назавжди. Висловіться, поставте крапку, вирвіться з цієї пастки. Біль короткочасний, зцілення - неминуче.
Лев
Карта Таро: Шістка Монет
Ви даєте занадто багато, а у відповідь - тиша. Це несправедливо. Настав час окреслити межі та, якщо потрібно, відпустити ситуацію. Ваш ресурс не нескінченний. Поважайте себе і розставте пріоритети.
Діва
Карта Таро: Король Кубків
Ви відчуваєте, що близькій людині потрібна підтримка. Проявіть співчуття, запропонуйте допомогу - словом, ділом або просто присутністю. Ваш емоційний інтелект - ваш головний ресурс. Використовуйте його, щоб бути поруч тоді, коли це особливо важливо.
Терези
Карта Таро: Шістка Кубків
Старе почуття дає про себе знати. Це може бути колишній партнер, друг дитинства або хтось із минулого. Ви готові відновити зв'язок - просто зробіть перший крок. Ваше серце вже знає, до кого варто повернутися.
Скорпіон
Карта Таро: Королева Жезлів
Ви стримуєте пристрасть, яка проситься назовні. Досить чекати. Зробіть те, до чого давно тягне - чи то кохання, чи то подорожі, чи то творчість, чи то зміни в житті. Тільки ви вирішуєте, як жити. Час діяти.
Стрілець
Карта Таро: Вісімка Мечів
Ви додумуєте за інших - і помиляєтеся. Не гадайте, запитайте прямо. Чіткі відповіді позбавлять вас тривог. Проясніть ситуацію і рухайтеся далі.
Козоріг
Карта Таро: Дев'ятка Жезлів
Ви перебільшуєте проблему - страх роздув її до гігантських масштабів. Поговоріть із кимось розсудливим, щоб повернути ґрунт під ногами. Почніть діяти - і тривога піде.
Водолій
Карта Таро: Паж Кубків
Ви хочете турботи та підтримки - і це нормально. Дозвольте собі бути вразливим. Скажіть близьким, що вам потрібне тепло й участь. Зараз - час бути м'яким, а не сильним.
Риби
Карта Таро: Сімка Кубків
Ідеї зріють - час втілювати! Не відкладайте натхнення. Перетворюйте мрії на проєкти, творіть, пробуйте, дійте. Цей тиждень - ваш старт.
