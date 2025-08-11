ua en ru
Таро-гороскоп на тиждень. Кому доля дасть рідкісний шанс, а на кого чекають випробування

Понеділок 11 серпня 2025 12:00
Таро-гороскоп на тиждень. Кому доля дасть рідкісний шанс, а на кого чекають випробування
Автор: Катерина Собкова

Цей тиждень, який розпочався 11 серпня і триватиме до 17 серпня, принесе несподівані повороти: на когось чекає унікальний шанс змінити своє життя, а хтось зіштовхнеться із серйозними випробуваннями.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.

Овен

Карта Таро: Королева Мечів

Цього тижня вам потрібен простір і свобода від чужого контролю. Не чекайте дозволу - дійте. Ви знаєте, що робите. Поясніть свою позицію і заберіть назад свою автономію.

Телець

Карта Таро: П'ятірка Мечів

Конфлікт назрів - час говорити прямо. Відверто висловіть, що відчуваєте, і постарайтеся зрозуміти позицію іншого. Після паузи прийміть рішення разом. Усе можна залагодити.

Близнюки

Карта Таро: Вісімка Кубків

Ви не отримаєте того, чого хотіли, але це на краще. Ідіть від ситуації з гідністю. Ваше зростання починається тут - через відмову, через вразливість, через подолання. Світ готує для вас щось більше.

Рак

Карта Таро: Вежа

Ви занадто довго трималися за руйнівне. Настав час усе повалити - раз і назавжди. Висловіться, поставте крапку, вирвіться з цієї пастки. Біль короткочасний, зцілення - неминуче.

Лев

Карта Таро: Шістка Монет

Ви даєте занадто багато, а у відповідь - тиша. Це несправедливо. Настав час окреслити межі та, якщо потрібно, відпустити ситуацію. Ваш ресурс не нескінченний. Поважайте себе і розставте пріоритети.

Діва

Карта Таро: Король Кубків

Ви відчуваєте, що близькій людині потрібна підтримка. Проявіть співчуття, запропонуйте допомогу - словом, ділом або просто присутністю. Ваш емоційний інтелект - ваш головний ресурс. Використовуйте його, щоб бути поруч тоді, коли це особливо важливо.

Терези

Карта Таро: Шістка Кубків

Старе почуття дає про себе знати. Це може бути колишній партнер, друг дитинства або хтось із минулого. Ви готові відновити зв'язок - просто зробіть перший крок. Ваше серце вже знає, до кого варто повернутися.

Скорпіон

Карта Таро: Королева Жезлів

Ви стримуєте пристрасть, яка проситься назовні. Досить чекати. Зробіть те, до чого давно тягне - чи то кохання, чи то подорожі, чи то творчість, чи то зміни в житті. Тільки ви вирішуєте, як жити. Час діяти.

Стрілець

Карта Таро: Вісімка Мечів

Ви додумуєте за інших - і помиляєтеся. Не гадайте, запитайте прямо. Чіткі відповіді позбавлять вас тривог. Проясніть ситуацію і рухайтеся далі.

Козоріг

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Ви перебільшуєте проблему - страх роздув її до гігантських масштабів. Поговоріть із кимось розсудливим, щоб повернути ґрунт під ногами. Почніть діяти - і тривога піде.

Водолій

Карта Таро: Паж Кубків

Ви хочете турботи та підтримки - і це нормально. Дозвольте собі бути вразливим. Скажіть близьким, що вам потрібне тепло й участь. Зараз - час бути м'яким, а не сильним.

Риби

Карта Таро: Сімка Кубків

Ідеї зріють - час втілювати! Не відкладайте натхнення. Перетворюйте мрії на проєкти, творіть, пробуйте, дійте. Цей тиждень - ваш старт.

