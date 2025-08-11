Меркурій знову ретроградний: астролог дала поради на кожен день нового тижня

Цього тижня на нас чекає поновлення "ретрограду", а ще чимало градусів руйнівного Місяця. Втім, якщо знати, що можна робити кожного дня, невдачі вас обійдуть.

11 серпня

Цього дня Меркурій знов стає ретроградним. І це триватиме до 18 серпня.

"Не плануйте важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків з сусідами", - нагадала Соловйови поради на період ретро-Меркурія.

В цей період можна повертатися до старих справ, відновлювати спілкування з колишніми.

"Критичний день. Уникайте вживання алкоголю та паління. Підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги. Можна перевірити свій імунітет: чим вищий духовний рівень розвитку людини, тим здоровішою вона почувається у цей день", - розповіла астролог про 11 серпня.

Окрім цього, у понеділок, 09:55 до 24:00, Місяць буде без курсу. Це лише посилить "ретроград",

12 серпня

Через загальний фон доби Соловйова не радить:

шукати та влаштовуватися на нову роботу

купувати чи ремонтувати машину

планувати чи починати далекі подорожі

багато працювати

виходити заміж чи одружууватися.

"Обережно з новими ідеями та знайомствами. Пригадайте, хто підказував вам негативні думки, та припиніть контакти з цими людьми. Приділить час родині, дітям, хатнім питанням. Можна побачити віщі сни", - розповіла експерт.

12 серпня Місяць буде без курсу з 00:00 до 13:33.

13 серпня

За словами Соловйової, цього дня чоловіки мають зробити подарунки жінкам.

"13 серпня, з 18:25 до 20:05 Місяць буде перебувати у королівському градусі Овну️. Цей градус в такому знаку наділяє мирним та доброзичливим характером, сміливістю, безстрашністю та відвагою", - розповіла астролог.

Він символізує успішні починання та шляхетність. А ще градус ставить людей перед вибором: діяти активно чи не братися за певну справу. Тому, зазначила Соловйова, необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення.

14 серпня

Сприятливий день для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів. Добре займатись творчістю.

"14 серпня наш "Янгол-Охоронець", Білий Місяць або, як його ще називають, Селена, переходить до знаку Лева, де перебуватиме протягом 7 місяців. Нагадаю, що це не фізичний об'єкт, а найближча до Землі точка місячної орбіти, її перигей. Вона уособлює наші найсвітліші якості та винагороджує за них", - розповіла астролог.

Залежно від ступеня духовного розвитку людини, пояснила Соловйова, Білий Місяць проявляється на трьох рівнях:

1 (найсильніший рівень): людина є провідником божественної енергії, допомагає людям, несе добро, знання, світло. За це її охороняють, надихають та дають енергію

2 (рівень середньої сили): людина іноді робить добрі вчинки та отримує за це заслужену винагороду у вигляді везіння та удачі

3 (найслабший рівень): людина не завдає нікому ні добра, ні зла. У такому разі Білий Місяць може відводити її від думки вчиняти зло.

"У п’ятому знаку Зодіаку Селена стає світлим творцем, винагороджуючи тих, хто проявляє себе як самостійну, харизматичну, талановиту особистість, допомагає іншим реалізувати їх здібності, займається наставництвом, вихованням, є лідером для оточуючих. Білий Місяць у таких випадках може допомагати людині у питаннях, пов'язаних із творчістю, дітьми, романтикою, хобі", - зазначила експерт.

15 серпня

"Критичний день. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, далекі подорожі", - вважає астролог.

Цього дня підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Можна знайти нові ідеї для вирішення старих проблем. Медитації принесуть користь.

16 серпня

Критичний день зміни фази Місяця. Варто завершувати справи, влаштувати хатнє прибирання. Сприятливий час для тих, хто пов'язаний з виправданим ризиком. Не рекомендується м’ясна їжа.

З 21:22, 16 серпня, до 06:22, 18 серпня, Меркурій перебуватиме у королівському градусі Лева.

"Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Основні характеристики цього градусу у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила. Додається творча складова, тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний із публічними виступами, допомагає успішністю та неймовірним везінням", - нагадала Соловйова.

17 серпня

"Можливі відвідування перукарні. Відкладіть хатнє прибирання та прання на інший день. Корисні баня, сауна", - радить астролог.

17 серпня, з 15:22 до 17:03, Місяць буде у руйнівному градусі Близнюків️. Через це варто утриматися від справ, на яких треба покладатися на інших.

"Не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося. Не ставте себе у залежність від оточуючих. Не підлаштовуйтесь під інших, живучі за їх рахунок", - пояснила астролог.