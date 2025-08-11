ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Таро-гороскоп на неделю. Кому судьба даст редкий шанс, а кого ждут испытания

Понедельник 11 августа 2025 12:00
UA EN RU
Таро-гороскоп на неделю. Кому судьба даст редкий шанс, а кого ждут испытания Гороскоп-Таро на неделю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Эта неделя, которая началась 11 августа и продолжится до 17 августа, принесет неожиданные повороты: кого-то ждет уникальный шанс изменить свою жизнь, а кто-то столкнется с серьезными испытаниями.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Овен

Карта Таро: Королева Мечей

На этой неделе вам нужно пространство и свобода от чужого контроля. Не ждите разрешения - действуйте. Вы знаете, что делаете. Объясните свою позицию и заберите назад свою автономию.

Телец

Карта Таро: Пятерка Мечей

Конфликт назрел - пора говорить прямо. Откровенно выскажите, что чувствуете, и постарайтесь понять позицию другого. После паузы примите решение вместе. Всё можно уладить.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Вы не получите того, чего хотели, но это к лучшему. Уходите от ситуации с достоинством. Ваш рост начинается здесь - через отказ, через уязвимость, через преодоление. Мир готовит для вас нечто большее.

Рак

Карта Таро: Башня

Вы слишком долго держались за разрушительное. Пришло время все обрушить - раз и навсегда. Выскажитесь, поставьте точку, вырвитесь из этой ловушки. Боль кратковременна, исцеление - неизбежно.

Лев

Карта Таро: Шестерка Монет

Вы даете слишком много, а в ответ - тишина. Это несправедливо. Пора обозначить границы и, если нужно, отпустить ситуацию. Ваш ресурс не бесконечен. Уважайте себя и расставьте приоритеты.

Дева

Карта Таро: Король Кубков

Вы чувствуете, что близкому человеку нужна поддержка. Проявите сочувствие, предложите помощь - словом, делом или просто присутствием. Ваш эмоциональный интеллект - ваш главный ресурс. Используйте его, чтобы быть рядом тогда, когда это особенно важно.

Весы

Карта Таро: Шестерка Кубков

Старое чувство дает о себе знать. Это может быть бывший партнёр, друг детства или кто-то из прошлого. Вы готовы восстановить связь - просто сделайте первый шаг. Ваше сердце уже знает, к кому стоит вернуться.

Скорпион

Карта Таро: Королева Жезлов

Вы сдерживаете страсть, которая просится наружу. Хватит ждать. Сделайте то, к чему давно тянет - будь то любовь, путешествия, творчество или перемены в жизни. Только вы решаете, как жить. Пора действовать.

Стрелец

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Вы додумываете за других - и ошибаетесь. Не гадайте, спросите прямо. Чёткие ответы избавят вас от тревог. Проясните ситуацию и двигайтесь дальше.

Козерог

Карта Таро: Девятка Жезлов

Вы преувеличиваете проблему - страх раздул ее до гигантских масштабов. Поговорите с кем-то здравомыслящим, чтобы вернуть почву под ногами. Начните действовать - и тревога уйдет.

Водолей

Карта Таро: Паж Кубков

Вы хотите заботы и поддержки - и это нормально. Позвольте себе быть уязвимым. Скажите близким, что вам нужно тепло и участие. Сейчас - время быть мягким, а не сильным.

Рыбы

Карта Таро: Семерка Кубков

Идеи зреют - пора воплощать! Не откладывайте вдохновение. Превращайте мечты в проекты, творите, пробуйте, действуйте. Эта неделя - ваш старт.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Знаки Зодиака Гороскоп Таро Астрология
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН