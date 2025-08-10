ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Найкращі та найгірші начальники за знаком Зодіаку: перевірте себе

Неділя 10 серпня 2025 12:00
UA EN RU
Найкращі та найгірші начальники за знаком Зодіаку: перевірте себе Знаки Зодіаку, з якими легко і складно працювати (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Чи може знак Зодіаку вплинути на стиль управління і ставлення до підлеглих? Астрологи впевнені: так. Одні начальники надихають і підтримують, інші - перевантажують завданнями або губляться в емоціях.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Лев - харизматичний лідер, який надихає і пригощає кавою

Начальники-Леви - природжені лідери з потужною харизмою. Вони люблять надихати команду, щедро хвалять співробітників і вміють згуртувати всіх навколо однієї великої мети.

Часто щедрі не тільки на слова, а й на вчинки - на кшталт кави на всіх або приємних бонусів.

Щоправда, схильні все робити самі, адже вважають себе найкращими в цій справі. Якщо ви готові миритися з невеликим его, то робота з Левом - це шанс бути частиною чогось справді масштабного.

Козоріг - стратег і перфекціоніст із планом на рік уперед

Козероги в ролі керівників чітко знають, чого хочуть, і як цього досягти. Вони структуровані, пунктуальні й керують так, немов живуть усередині Excel-таблиці.

Вам не доведеться здогадуватися про завдання - усе буде викладено у вигляді списку на пошті.

Так, вони можуть бути трохи сухими й вимогливими, але результат із ними - гарантований. Головне їхнє слабке місце - трудоголізм і невміння зупинятися навіть на хвилину.

Рак - турботливий керівник, який пам'ятає, як звуть вашого собаку

Начальники-Раки - уважні та людяні. Вони щиро піклуються про команду, підтримують, помічають зміни в настрої та вміють створити атмосферу "як удома". З ними легко ділитися переживаннями, і вони завжди готові підбадьорити.

Однак у стресових ситуаціях можуть впадати в емоційні гойдалки і навіть використовувати пасивну агресію. Працювати з ними комфортно - якщо цінуєте особистий підхід і стабільність у колективі.

Стрілець - надихаючий, але непередбачуваний лідер

Керівники-Стрільці - генератори ідей та енергії. Вони захоплюють за собою, відкриті до експериментів і не бояться змінювати все з нуля. З ними не буває нудно, але стабільність - точно не їхня сильна сторона.

Зустрічі можуть бути скасовані в останню хвилину, а плани - раптово переглянуті. Чудовий начальник для креативного середовища, але не для тих, хто любить чітку структуру.

Близнюки - бос двох настроїв

З Близнюками не засумуєш: вони дотепні, харизматичні та легко знаходять спільну мову з будь-яким співробітником. Їхня сильна сторона - спілкування і генерація нестандартних рішень.

Але послідовність - не їхній коник. Сьогодні вони схвалюють проєкт, а завтра вже не пам'ятають, про що йшлося. Надихають - так. Стабільно ведуть до мети - не завжди.

Риби - емоційний і чутливий керівник

Начальники-Риби вміють підтримувати та щиро хочуть, щоб ви були щасливі на роботі. Вони цінують мрії, тонко відчувають настрій команди й прагнуть душевного комфорту.

Але через високу чутливість їм складно давати конструктивний зворотний зв'язок і вибудовувати чіткі процеси. Їхній стиль - "відчуй і зрозумій", а не "зроби за інструкцією". Чудовий варіант для творчої команди, але не для тих, кому потрібен чіткий курс.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Новини
Долю України вирішать на Алясці? Що відомо про саміт і плани Трампа з Путіним
Долю України вирішать на Алясці? Що відомо про саміт і плани Трампа з Путіним
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН