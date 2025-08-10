ua en ru
"Біла смуга" в серпні 2025: для яких знаків Зодіаку настає новий етап

Неділя 10 серпня 2025 06:06
"Біла смуга" в серпні 2025: для яких знаків Зодіаку настає новий етап Новий старт чекає на цих знаків Зодіаку в серпні (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Серпень обіцяє стати місяцем змін і нових можливостей для 4 знаків Зодіаку. Для одних цей період ознаменується успішним стартом у кар'єрі, для інших - поліпшенням в особистому житті.

Кому саме посміхнеться удача і які події відкриють шлях до "білої смуги" цього місяця, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Серпень принесе Овнам довгоочікуваний прорив у справах і впевненість у власних силах. На вас чекає енергія оновлення - особливо в кар'єрі або особистих проєктах.

Можливі несподівані можливості, які дадуть вам змогу вийти на новий рівень. Головне - не боятися діяти та довіряти інтуїції.

Рак

Для Раків починається емоційно сприятливий період: більше гармонії у стосунках і внутрішнього спокою. Ви немов виходите із сутінків, з'являються сили та натхнення для нових починань.

Старі тривоги відступлять, і почне вибудовуватися більш стабільне майбутнє. Підтримка близьких допоможе закріпити успіх.

Терези

Терезам серпень принесе баланс і ясність у пріоритетах. Це чудовий час, щоб почати новий етап в особистому житті або змінити підхід до грошей і роботи.

Можливі доленосні зустрічі або пропозиції, які змінять ваш курс. Будьте готові до змін - вони позитивні.

Козоріг

Козероги відчують прилив мотивації й свіжий погляд на звичні цілі. Серпень дасть можливість переглянути свої амбіції та піти надихаючим шляхом.

Починається час продуктивності й зростання, особливо якщо ви готові відмовитися від старих методів. Вихід зі стагнації - вже поруч.

