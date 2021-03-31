Тарифы "Укрпошты" на доставку пенсий вырастут с 1 апреля

По данным пресс-службы, тарифы вырастут в городе с 1,15% до 1,3% от суммы выплаты, а в селе и поселках городского типа с 2,3% до 2,65%.

"Рад сообщить, что "Укрпошта", при содействии Министерства инфраструктуры, и Министерство социальной политики достигли компромисса в вопросе тарификации доставки пенсий", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, сейчас через "Укрпошту" получают пенсии 3,5 млн человек. Ранее Министерство социальной политики предложило конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи.

Согласно проекту, для обеспечения доставки пенсий уполномоченный банк на договорных началах может привлекать операторов почтовой связи. Оплата услуг по доставке домой будет проводиться получателями самостоятельно. В то же время доставка пенсий и пособий домой получателям из числа лиц с инвалидностью I группы, лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, лиц, достигших 80-летнего возраста, будет выплачиваться органами Пенсионного фонда Украины.