Тарифи "Укрпошти" на доставку пенсій зростуть з 1 квітня

За даними прес-служби, тарифи зростуть у місті з 1,15% до 1,3% від суми виплати, а в селі та селищах міського типу з 2,3% до 2,65%.

"Радий повідомити, що "Укрпошта", за сприяння Міністерства інфраструктури, та Міністерство соціальної політики досягли компромісу в питанні тарифікації доставки пенсій", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Нагадаємо, зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб. Раніше Міністерство соціальної політики запропонувало конкурсний відбір з виплати та доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв’язку.

Згідно з проектом, для забезпечення доставки пенсій уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв’язку. Оплата послуг з доставки додому буде проводитися одержувачами самостійно. Водночас доставка пенсій та грошової допомоги додому одержувачам із числа осіб з інвалідністю І групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, буде оплачуватися органами Пенсійного фонду України.