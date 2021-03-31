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Тарифи "Укрпошти" на доставку пенсій зростуть з 1 квітня

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів встановив нові тарифи на оплату послуг "Укрпошти", пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог населенню в готівковій формі. Нові тарифи будуть діяти з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

За даними прес-служби, тарифи зростуть у місті з 1,15% до 1,3% від суми виплати, а в селі та селищах міського типу з 2,3% до 2,65%.

"Радий повідомити, що "Укрпошта", за сприяння Міністерства інфраструктури, та Міністерство соціальної політики досягли компромісу в питанні тарифікації доставки пенсій", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Нагадаємо, зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб. Раніше Міністерство соціальної політики запропонувало конкурсний відбір з виплати та доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв’язку.

Згідно з проектом, для забезпечення доставки пенсій уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв’язку. Оплата послуг з доставки додому буде проводитися одержувачами самостійно. Водночас доставка пенсій та грошової допомоги додому одержувачам із числа осіб з інвалідністю І групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, буде оплачуватися органами Пенсійного фонду України.

Відзначимо, міністр соціальної політики Марина Лазебна інтерв'ю РБК-Україна повідомила, що "сьогодні доставка однієї пенсії коштує в середньому 60 гривень, з підвищеними тарифами буде коштувати більше 100 гривень".

Водночас генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський спростував заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної про те, що тарифи на доставку пенсій зростуть 67%. За його даними, тарифи планується підняти тільки 11%.

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