Тарифы на газ, электроэнергию, тепло, субсидии: что изменится с 1 октября

В октябре в Украине начинается отопительный сезон. За последний год тарифы на коммуналку выросли примерно на 30%, а в правительстве прогнозируют рост еще на треть.

О том, что изменится с 1 октября, в материале РБК-Украина .

Цены на газ

Цены на газ для населения выросли в начале 2021 года, после чего были зафиксированы. С 1 мая был введен годовой тариф на газ, на который перевели всех украинцев. Эта цена останется фиксированной до конца апреля 2022 года и для большинства граждан составит около 8 гривен за кубометр.

Месячные цены, которые поставщики предлагают на октябрь, иногда превышают 30 гривен за кубометр. Однако на рынке можно найти приемлемые предложения не только на годовой тариф, но и на месячный. Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.

Тарифы на электроэнергию

Правительство подняло цены на электроэнергию для населения с 1 января 2021 года примерно на 36%, отменив льготный тариф на первые 100 кВт·ч. После этого тариф на уровне 1,68 гривен действовал для всех потребителей. Затем Кабмин решил снизить с 1 октября тариф для тех, кто потребляет менее 250 кВт·ч в месяц до 1,44 гривен.

Цены останутся на уровне 1,68 гривен за 1 кВт·ч, если объем потребления свыше 250 кВт·ч в месяц. В этом случае тариф 1,68 гривен будет действовать для всего потребления электроэнергии, а не только для объема, который превышает 250 кВт·ч в месяц.

Постановление правительства предусматривает, что фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут действовать по 30 апреля 2022 года включительно.

По информации РБК-Украина в качестве рабочего варианта пока рассматривается еще одно снижение тарифа весной и введение двух "полочек" для расчета стоимости электроэнергии. Тариф на первые 250 кВт·ч могут снизить до 1,2 грн, до 600 кВт·ч останется тариф 1,68 грн, а если потребление будет выше 600 кВт·ч, то за весь потребленный объем придется платить по рыночной цене без учета промежуточных тарифов.

Тарифы на тепло и горячую воду

За последний год тарифы на отопление и горячую воду выросли на 14%.С начала отопительного сезона тарифы для населения меняться не должны. В правительстве заявляют, что у органов местной власти нет для этого оснований. В частности, теплокоммунэнерго могут купить дешевый газ от "Нафтогаза" по фиксированной цене 7,42 гривны за кубометр, оставив тарифы на свои услуги без изменений.

Однако в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренном Кабмином 31 мая, говорится о том, что тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

Субсидии

Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Фактически эти правила будут применяться с начала отопительного сезона. Порядка 200 тысяч домохозяйств могут лишиться субсидий. На сегодняшний день жилищные субсидии уже оформили 2,5 млн домохозяйств. Всего в Минсоцополитики ждут 3 млн получателей.

Кроме того, Кабинет министров отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.

Деньги, которые были заложены в госбюджет на субсидии (35,2 млрд гривен), уже почти потрачены. Кабинет министров будет просить Верховную раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за август 2021 по сравнению с августом прошлого года выросли на 29,0%.