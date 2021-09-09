Тарифы на коммуналку в Украине: как выросли цены за последний год
Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за август 2021 года выросли на 0,6%. За последний год тарифы поднялись на 29,0%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за август выросли на 2,3% (за год - на 10,8%), на водоснабжение выросли на 0,7% (за год - выросли на 11,8%), на канализацию выросли на 0,9% (за год - выросли на 18,6%), на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год - выросли на 3,2%), на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%), на природный газ выросли на 2,1% (за год - выросли на 96,1%), на отопление и горячую воду - не изменились (за год - выросли на 13,9%).
Напомним, по данным Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июле 2021 года составили 10,6 млрд грн. Это на 35,9% больше, чем в июле прошлого года (7,8 млрд грн).