Тарифы на электроэнергию пересмотрят весной 2022 года: что планируют в Кабмине
Постановление Кабинета министров о тарифах на электроэнергию будет действовать с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года. Весной придется пересматривать схему ценообразования.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной".
По информации РБК-Украина в качестве рабочего варианта пока рассматривается еще одно снижение тарифа весной и введение двух "полочек" для расчета стоимости электроэнергии. Тариф на первые 250 кВт-ч могут снизить до 1,2 грн, до 600 кВт-ч останется тариф 1,68 грн, а если потребление будет выше 600 кВт-ч, то за весь потребленный объем придется платить по рыночной цене без учета промежуточных тарифов.
Как объяснили РБК-Украина в правительстве, таким образом планируют заставить богатых потребителей оплачивать услугу безо всяких льгот. Но этот вариант имеет риски. Крупные потребители могут разбивать один счет на несколько. Кроме того, против выступают поставщики услуг - они боятся оттока потребителей. Так что однозначно сказать, как будет развиваться ситуация с мая следующего года - пока нельзя.
Напомним, Кабинет министров Украины обнародовал постановление о порядке возложения специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Согласно документу, тариф для населения при потреблении до 250 кВт·ч в месяц снизится на 14% до 1,44 грн за 1 кВт·ч с 1 октября.