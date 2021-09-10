Деньги на субсидии заканчиваются. Кабмин просит у парламента еще 12 млрд гривен

Кабинет министров будет просить Верховную раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в парламенте, которое транслировалось на Youtube .

Как отметил Шмыгаль, на субсидии использовано более 33 млрд гривен из 35,2 млрд гривен.

"До конца года, по подсчетам Министерства социальной политики, нужно будет около 12 млрд гривен. Конечно, мы будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет", - сказал он.

По его словам, изменения будут поданы в Раду до следующего четверга. "Будем просить поддержать, чтобы до конца года субсидии можно было всем людям выплачивать", - добавил премьер.

При этом он заявил, что оставшихся денег хватит на выплаты субсидий до начала отопительного сезона.