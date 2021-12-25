Тарифы на доставку газа в Украине повышены: сколько надо платить с 1 января

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на распределение газа для населения. Повышенные тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы комиссии к заседанию 22 декабря.
Согласно решению НКРЭКУ, самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов "Черновцыгаз" - 2,57 гривен за кубометр (с НДС), "Гадячгаз" - 2,39 гривен, "Закарпатгаз" - 2,39 гривен, "Лубныгаз" - 2,39 гривен, "Николаевгаз" - 2,39 гривен, АТ "Тысменицагаз" - 2,39 гривен, "Харьковгаз" - 2,39 гривен.
Минимальная стоимость установлена для клиентов "Киевгаз" - 0,38 гривен за кубометр (с НДС) и "Харьковгоргаз" - 0,52 гривен.
Тарифы с 1 января 2022 года
|№ з / п
|Название предприятия
|Тариф на услуги распределения природного газа (грн за 1 м
|1
|АО "Винницагаз"
|1,76
|2
|АО "Волыньгаз"
|1,57
|3
|ЧАО "Гадячгаз"
|1,99
|4
|АО "Днепрогаз"
|0,90
|5
|АО "Днепропетровскгаз"
|1,26
|6
|АО "Донецкоблгаз"
|1,18
|7
|АО "Житомир"
|1,70
|8
|АО "Закарпатгаз"
|1,99
|9
|АО "Запорожгаз"
|0,92
|10
|АО "Ивано-Франковскгаз"
|1,86
|11
|АО "Киевгаз"
|0,32
|12
|АО "Киевоблгаз"
|1,49
|13
|ОАО "Кировоградгаз"
|1,49
|14
|ЧАО "Коростышевгаз"
|1,82
|15
|ЧАО "Кременчуггаз"
|0,46
|16
|АО "Криворожгаз"
|0,53
|17
|ПАО "Лубныгаз"
|1,99
|18
|АО "Луганскгаз"
|1,57
|19
|АО"Львовгаз"
|1,69
|20
|ПАТ "Мариупольгаз"
|1,45
|21
|ЧАО "Мелитопольгаз"
|1,84
|22
|АО "Николаевгаз"
|1,99
|23
|АО "Одессагаз"
|1,09
|24
|АО "Полтавагаз"
|1,76
|25
|АО "Ровногаз"
|1,54
|26
|АО "Сумыгаз"
|1,34
|27
|ЧАО "Тернопольгаз"
|1,75
|28
|Чао "Тернопольгоргаз"
|0,80
|29
|АО "Тысменицагаз"
|1,99
|30
|ЧАО "Уманьгаз"
|1,95
|31
|АО "Харьковгаз"
|1,99
|32
|АО "Харьковгоргаз"
|0,43
|33
|АО "Херсонгаз"
|1,62
|34
|АО "Хмельницкгаз"
|1,54
|35
|АО "Черкассыгаз"
|0,57
|36
|АО "Черновцыгаз"
|2,14
|37
|АО "Черниговгаз"
|1,76
|38
|ЧАО "Шепетовкагаз"
|1,07
|39
|
ЧАО "НГХП "Сера"
|1,21
|40
|ГП "Кременецкое УПРГ"
|1,36
При этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что корректировка тарифов на распределение и доставку газа находится в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%. При этом он напомнил, что цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не расти будет.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цены на газ в Европе продолжают расти, в связи с чем "Нафтогаз" может не сохранить действующие тарифы для населения, из-за разницы между розничной и рыночной ценой.
Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов для "Киевводоканала". С 1 января киевляне будут платить на централизованное водоснабжение и водоотвод на 20% больше.