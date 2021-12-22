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В ОП допустили корректировку тарифов. Что будет с ценой на газ

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Киев, Среда 22 декабря 2021 11:51
В ОП допустили корректировку тарифов. Что будет с ценой на газ Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма (pep.org.ua)
Автор: Ольга Белей

Возможна незначительная корректировка некоторых тарифов на распределение и доставку газа. Однако цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы.

По его словам, возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%, в частности, тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.

"Правительство выделило существенные средства, чтобы сохранить тарифы на газ для населения фактически на уровне прошлого года - ниже 8 гривен за кубометр. Правительство также выделило средства для обеспечения льготным газом муниципальных теплокоммунэнерго, чтобы население получило отопление практически по ценам прошлого году", - заявил заместитель руководителя Офиса президента.

Ранее стало известно, что с 1 января увеличатся тарифы на распределение газа операторов ГТС. Новые цены составят от 0,33 до 2,14 гривны без НДС за деление 1 кубометра голубого топлива.

Вместе с тем, согласно постановлением НКРЭКУ, цены на поставку газа для бытовых потребителей по годовому тарифу повышаться не будут как минимум до 30 апреля 2022 года.

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