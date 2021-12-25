RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тарифи на доставку газу в Україні підвищені: скільки треба платити з 1 січня

Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові тарифи на розподіл газу для населення. Підвищені тарифи почнуть діяти з 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал комісії до засідання 22 грудня.

Згідно з рішенням НКРЕКП, найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів "Чернівцігаз" - 2,57 гривень за кубометр (з ПДВ), "Гадячгаз" - 2,39 гривень, "Закарпатгаз" - 2,39 гривень, "Лубнигаз" - 2,39 гривень, "Миколаївгаз" - 2,39 гривень, АТ "Тисменицягаз" 2,39 гривень, "Харківгаз" - 2,39 гривень.

Мінімальна вартість встановлена для клієнтів "Киевгаз" - 0,38 гривень за кубометр (з ПДВ) і "Харківміськгаз " - 0,52 гривень.

Тарифи з 1 січня 2022 року

№ з/п Назва підприємства Тариф на послуги розподілу природного газу (грн за 1 м
1 АТ "Вінницягаз" 1,76
2 АТ "Волиньгаз" 1,57
3 ПрАТ "Гадячгаз" 1,99
4 АТ "Дніпрогаз" 0,90
5 АТ "Дніпропетровськгаз" 1,26
6 АТ "Донецькоблгаз" 1,18
7 АТ "Житом иргаз" 1,70
8 АТ "Закарпатгаз" 1,99
9 АТ "Запоріжгаз" 0,92
10 АТ "Івано-Франківськгаз" 1,86
11 АТ "Київгаз" 0,32
12 АТ "Київоблгаз" 1,49
13 ВАТ "Кіровоградгаз" 1,49
14 ПрАТ "Коростишівгаз" 1,82
15 ПрАТ "Кременчукгаз" 0,46
16 АТ "Криворіжгаз" 0,53
17 ПАТ "Лубнигаз" 1,99
18 АТ "Луганськгаз" 1,57
19 АТ "Львівгаз" 1,69
20 ПАТ "Маріупольгаз" 1,45
21 ПрАТ "Мелітопольгаз" 1,84
22 АТ "Миколаївгаз" 1,99
23 АТ "Одесагаз" 1,09
24 АТ "Полтавагаз" 1,76
25 АТ "Рівнегаз" 1,54
26 АТ "Сумигаз" 1,34
27 ПрАТ "Тернопільгаз" 1,75
28 ПрАТ "Тернопільміськгаз" 0,80
29 АТ "Тисменицягаз" 1,99
30 ПрАТ "Уманьгаз" 1,95
31 АТ "Харківгаз" 1,99
32 АТ "Харківміськгаз" 0,43
33 АТ "Херсонгаз" 1,62
34 АТ "Хмельницькгаз" 1,54
35 АТ "Черкасигаз" 0,57
36 АТ "Чернівцігаз" 2,14
37 АТ "Чернігівгаз" 1,76
38 ПрАТ "Шепетівкагаз" 1,07
39 ПрАТ "НГХП "Сірка" 1,21
40 ДП "Кременецьке УПРГ" 1,36

При цьому заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма заявив, що коригування тарифів на розподіл і доставку газу знаходиться в межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%. При цьому він нагадав, що ціна газу для населення протягом нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Європі продовжують зростати, у зв'язку з чим "Нафтогаз" може не зберегти діючі тарифи для населення, через різницю між роздрібною та ринковою ціною.

Зазначимо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів для "Київводоканалу". З 1 січня кияни платитимуть на централізоване водопостачання та водовідведення на 20% більше.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТарифиГаз