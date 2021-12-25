Тарифи на доставку газу в Україні підвищені: скільки треба платити з 1 січня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові тарифи на розподіл газу для населення. Підвищені тарифи почнуть діяти з 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал комісії до засідання 22 грудня.

При цьому заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма заявив, що коригування тарифів на розподіл і доставку газу знаходиться в межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%. При цьому він нагадав, що ціна газу для населення протягом нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

Мінімальна вартість встановлена для клієнтів "Киевгаз" - 0,38 гривень за кубометр (з ПДВ) і "Харківміськгаз " - 0,52 гривень.

Згідно з рішенням НКРЕКП, найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів "Чернівцігаз" - 2,57 гривень за кубометр (з ПДВ), "Гадячгаз" - 2,39 гривень, "Закарпатгаз" - 2,39 гривень, "Лубнигаз" - 2,39 гривень, "Миколаївгаз" - 2,39 гривень, АТ "Тисменицягаз" 2,39 гривень, "Харківгаз" - 2,39 гривень.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Європі продовжують зростати, у зв'язку з чим "Нафтогаз" може не зберегти діючі тарифи для населення, через різницю між роздрібною та ринковою ціною.

Зазначимо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів для "Київводоканалу". З 1 січня кияни платитимуть на централізоване водопостачання та водовідведення на 20% більше.