В "Нафтогазе" назвали условие, при котором не смогут сохранить действующий тариф для населения

Цены на газ в Европе продолжают расти. "Нафтогаз" может не сохранить действующие тарифы для населения, из-за разницы между розничной и рыночной ценой.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины в эфире "Право на власть".

"За один только год цены на газ в Европе выросли в 7 раз. Сейчас государство делает так, чтобы люди не переплачивали в 7 раз. На газ цена 8 гривен розничная, при том, что рыночная цена 45 гривен", - отметил Витренко.

По словам главы "Нафтогаза", разница между ценами приводит к миллиардным убыткам, в связи с чем компания может не покрыть ее в будущем, если цены в Европе и в дальнейшем продолжат расти. Витренко предложил как можно скорее решать этот вопрос с депутатами, которые определяют источники и использование средств, с потребителями и украинцами.

"Мы честно говорим, если сохранятся такие цены, то мы как Национальная компания не сможем покрывать эту разницу", - добавил Витренко.

Что предлагают в "Нафтогазе"

В то же время глава "Нафтогаза" предложил альтернативу - перейти теплокоммунэнерго на биогаз, который можно добывать из отходов сельского производства, или же с переработки мусора. Таким способом Украине удастся заместить 5 млрд природного газа.

"Нужно увеличить добычу газа, а для этого надо, чтобы местная власть не препятствовала, потому что они иногда не позволяют добычу. Нужно, чтобы люди ответственнее относились к потреблению газа - это термомодернизация, замена котлов. Если бы мы были более ответственными как в Польше, то Украина сейчас вообще бы не импортировала газ, мы бы газ экспортировали", - отметил Витренко.