Тарифы на доставку газа в Украине повышены: сколько надо платить с 1 января

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на распределение газа для населения. Повышенные тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы комиссии к заседанию 22 декабря.

При этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что корректировка тарифов на распределение и доставку газа находится в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%. При этом он напомнил, что цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не расти будет.

Минимальная стоимость установлена для клиентов "Киевгаз" - 0,38 гривен за кубометр (с НДС) и "Харьковгоргаз" - 0,52 гривен.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цены на газ в Европе продолжают расти, в связи с чем "Нафтогаз" может не сохранить действующие тарифы для населения, из-за разницы между розничной и рыночной ценой.

Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов для "Киевводоканала". С 1 января киевляне будут платить на централизованное водоснабжение и водоотвод на 20% больше.