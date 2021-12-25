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Тарифы на доставку газа в Украине повышены: сколько надо платить с 1 января

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Украина, Суббота 25 декабря 2021 08:00
Тарифы на доставку газа в Украине повышены: сколько надо платить с 1 января Фото: Тарифы на распределение газа вырастут с 1 января 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на распределение газа для населения. Повышенные тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы комиссии к заседанию 22 декабря.

Согласно решению НКРЭКУ, самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов "Черновцыгаз" - 2,57 гривен за кубометр (с НДС), "Гадячгаз" - 2,39 гривен, "Закарпатгаз" - 2,39 гривен, "Лубныгаз" - 2,39 гривен, "Николаевгаз" - 2,39 гривен, АТ "Тысменицагаз" - 2,39 гривен, "Харьковгаз" - 2,39 гривен.

Минимальная стоимость установлена для клиентов "Киевгаз" - 0,38 гривен за кубометр (с НДС) и "Харьковгоргаз" - 0,52 гривен.

Тарифы с 1 января 2022 года

№ з / п Название предприятия Тариф на услуги распределения природного газа (грн за 1 м3 в месяц с НДС)
1 АО "Винницагаз" 1,76
2 АО "Волыньгаз" 1,57
3 ЧАО "Гадячгаз" 1,99
4 АО "Днепрогаз" 0,90
5 АО "Днепропетровскгаз" 1,26
6 АО "Донецкоблгаз" 1,18
7 АО "Житомир" 1,70
8 АО "Закарпатгаз" 1,99
9 АО "Запорожгаз" 0,92
10 АО "Ивано-Франковскгаз" 1,86
11 АО "Киевгаз" 0,32
12 АО "Киевоблгаз" 1,49
13 ОАО "Кировоградгаз" 1,49
14 ЧАО "Коростышевгаз" 1,82
15 ЧАО "Кременчуггаз" 0,46
16 АО "Криворожгаз" 0,53
17 ПАО "Лубныгаз" 1,99
18 АО "Луганскгаз" 1,57
19 АО"Львовгаз" 1,69
20 ПАТ "Мариупольгаз" 1,45
21 ЧАО "Мелитопольгаз" 1,84
22 АО "Николаевгаз" 1,99
23 АО "Одессагаз" 1,09
24 АО "Полтавагаз" 1,76
25 АО "Ровногаз" 1,54
26 АО "Сумыгаз" 1,34
27 ЧАО "Тернопольгаз" 1,75
28 Чао "Тернопольгоргаз" 0,80
29 АО "Тысменицагаз" 1,99
30 ЧАО "Уманьгаз" 1,95
31 АО "Харьковгаз" 1,99
32 АО "Харьковгоргаз" 0,43
33 АО "Херсонгаз" 1,62
34 АО "Хмельницкгаз" 1,54
35 АО "Черкассыгаз" 0,57
36 АО "Черновцыгаз" 2,14
37 АО "Черниговгаз" 1,76
38 ЧАО "Шепетовкагаз" 1,07
39

ЧАО "НГХП "Сера"

 1,21
40 ГП "Кременецкое УПРГ" 1,36

При этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что корректировка тарифов на распределение и доставку газа находится в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%. При этом он напомнил, что цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не расти будет.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цены на газ в Европе продолжают расти, в связи с чем "Нафтогаз" может не сохранить действующие тарифы для населения, из-за разницы между розничной и рыночной ценой.

Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов для "Киевводоканала". С 1 января киевляне будут платить на централизованное водоснабжение и водоотвод на 20% больше.

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