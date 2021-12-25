Тарифи на доставку газу в Україні підвищені: скільки треба платити з 1 січня
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові тарифи на розподіл газу для населення. Підвищені тарифи почнуть діяти з 1 січня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал комісії до засідання 22 грудня.
Згідно з рішенням НКРЕКП, найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів "Чернівцігаз" - 2,57 гривень за кубометр (з ПДВ), "Гадячгаз" - 2,39 гривень, "Закарпатгаз" - 2,39 гривень, "Лубнигаз" - 2,39 гривень, "Миколаївгаз" - 2,39 гривень, АТ "Тисменицягаз" 2,39 гривень, "Харківгаз" - 2,39 гривень.
Мінімальна вартість встановлена для клієнтів "Киевгаз" - 0,38 гривень за кубометр (з ПДВ) і "Харківміськгаз " - 0,52 гривень.
Тарифи з 1 січня 2022 року
|№ з/п
|Назва підприємства
|Тариф на послуги розподілу природного газу (грн за 1 м3 на місяць з ПДВ)
|1
|АТ "Вінницягаз"
|1,76
|2
|АТ "Волиньгаз"
|1,57
|3
|ПрАТ "Гадячгаз"
|1,99
|4
|АТ "Дніпрогаз"
|0,90
|5
|АТ "Дніпропетровськгаз"
|1,26
|6
|АТ "Донецькоблгаз"
|1,18
|7
|АТ "Житом иргаз"
|1,70
|8
|АТ "Закарпатгаз"
|1,99
|9
|АТ "Запоріжгаз"
|0,92
|10
|АТ "Івано-Франківськгаз"
|1,86
|11
|АТ "Київгаз"
|0,32
|12
|АТ "Київоблгаз"
|1,49
|13
|ВАТ "Кіровоградгаз"
|1,49
|14
|ПрАТ "Коростишівгаз"
|1,82
|15
|ПрАТ "Кременчукгаз"
|0,46
|16
|АТ "Криворіжгаз"
|0,53
|17
|ПАТ "Лубнигаз"
|1,99
|18
|АТ "Луганськгаз"
|1,57
|19
|АТ "Львівгаз"
|1,69
|20
|ПАТ "Маріупольгаз"
|1,45
|21
|ПрАТ "Мелітопольгаз"
|1,84
|22
|АТ "Миколаївгаз"
|1,99
|23
|АТ "Одесагаз"
|1,09
|24
|АТ "Полтавагаз"
|1,76
|25
|АТ "Рівнегаз"
|1,54
|26
|АТ "Сумигаз"
|1,34
|27
|ПрАТ "Тернопільгаз"
|1,75
|28
|ПрАТ "Тернопільміськгаз"
|0,80
|29
|АТ "Тисменицягаз"
|1,99
|30
|ПрАТ "Уманьгаз"
|1,95
|31
|АТ "Харківгаз"
|1,99
|32
|АТ "Харківміськгаз"
|0,43
|33
|АТ "Херсонгаз"
|1,62
|34
|АТ "Хмельницькгаз"
|1,54
|35
|АТ "Черкасигаз"
|0,57
|36
|АТ "Чернівцігаз"
|2,14
|37
|АТ "Чернігівгаз"
|1,76
|38
|ПрАТ "Шепетівкагаз"
|1,07
|39
|ПрАТ "НГХП "Сірка"
|1,21
|40
|ДП "Кременецьке УПРГ"
|1,36
При цьому заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма заявив, що коригування тарифів на розподіл і доставку газу знаходиться в межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%. При цьому він нагадав, що ціна газу для населення протягом нинішнього опалювального сезону не зростатиме.
Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Європі продовжують зростати, у зв'язку з чим "Нафтогаз" може не зберегти діючі тарифи для населення, через різницю між роздрібною та ринковою ціною.
Зазначимо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів для "Київводоканалу". З 1 січня кияни платитимуть на централізоване водопостачання та водовідведення на 20% більше.