ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тарифи на доставку газу в Україні підвищені: скільки треба платити з 1 січня

Новость на русском →
Україна, Субота 25 грудня 2021 08:00
Тарифи на доставку газу в Україні підвищені: скільки треба платити з 1 січня Фото: тарифи на розподіл газу зростуть з 1 січня 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові тарифи на розподіл газу для населення. Підвищені тарифи почнуть діяти з 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал комісії до засідання 22 грудня.

Згідно з рішенням НКРЕКП, найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів "Чернівцігаз" - 2,57 гривень за кубометр (з ПДВ), "Гадячгаз" - 2,39 гривень, "Закарпатгаз" - 2,39 гривень, "Лубнигаз" - 2,39 гривень, "Миколаївгаз" - 2,39 гривень, АТ "Тисменицягаз" 2,39 гривень, "Харківгаз" - 2,39 гривень.

Мінімальна вартість встановлена для клієнтів "Киевгаз" - 0,38 гривень за кубометр (з ПДВ) і "Харківміськгаз " - 0,52 гривень.

Тарифи з 1 січня 2022 року

№ з/п Назва підприємства Тариф на послуги розподілу природного газу (грн за 1 м3 на місяць з ПДВ)
1 АТ "Вінницягаз" 1,76
2 АТ "Волиньгаз" 1,57
3 ПрАТ "Гадячгаз" 1,99
4 АТ "Дніпрогаз" 0,90
5 АТ "Дніпропетровськгаз" 1,26
6 АТ "Донецькоблгаз" 1,18
7 АТ "Житом иргаз" 1,70
8 АТ "Закарпатгаз" 1,99
9 АТ "Запоріжгаз" 0,92
10 АТ "Івано-Франківськгаз" 1,86
11 АТ "Київгаз" 0,32
12 АТ "Київоблгаз" 1,49
13 ВАТ "Кіровоградгаз" 1,49
14 ПрАТ "Коростишівгаз" 1,82
15 ПрАТ "Кременчукгаз" 0,46
16 АТ "Криворіжгаз" 0,53
17 ПАТ "Лубнигаз" 1,99
18 АТ "Луганськгаз" 1,57
19 АТ "Львівгаз" 1,69
20 ПАТ "Маріупольгаз" 1,45
21 ПрАТ "Мелітопольгаз" 1,84
22 АТ "Миколаївгаз" 1,99
23 АТ "Одесагаз" 1,09
24 АТ "Полтавагаз" 1,76
25 АТ "Рівнегаз" 1,54
26 АТ "Сумигаз" 1,34
27 ПрАТ "Тернопільгаз" 1,75
28 ПрАТ "Тернопільміськгаз" 0,80
29 АТ "Тисменицягаз" 1,99
30 ПрАТ "Уманьгаз" 1,95
31 АТ "Харківгаз" 1,99
32 АТ "Харківміськгаз" 0,43
33 АТ "Херсонгаз" 1,62
34 АТ "Хмельницькгаз" 1,54
35 АТ "Черкасигаз" 0,57
36 АТ "Чернівцігаз" 2,14
37 АТ "Чернігівгаз" 1,76
38 ПрАТ "Шепетівкагаз" 1,07
39 ПрАТ "НГХП "Сірка" 1,21
40 ДП "Кременецьке УПРГ" 1,36

При цьому заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма заявив, що коригування тарифів на розподіл і доставку газу знаходиться в межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%. При цьому він нагадав, що ціна газу для населення протягом нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Європі продовжують зростати, у зв'язку з чим "Нафтогаз" може не зберегти діючі тарифи для населення, через різницю між роздрібною та ринковою ціною.

Зазначимо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів для "Київводоканалу". З 1 січня кияни платитимуть на централізоване водопостачання та водовідведення на 20% більше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи Газ
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід