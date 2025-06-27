Тарифи Трампа: в Білому домі анонсували "листи щастя" іншим країнам

Торгова угода США та Китаю

Тим часом США вдалося вирішити торгівельні розбіжності з Китаєм та Індією. Нещодавно Трамп заявив, що Вашингтон підписав нову торгівельну угоду з Китаєм та планує укласти аналогічний договір з Індією. Водночас американський лідер не розкрив змісту угоди, це трохи пізніше зробив Китай.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік підтвердив, що угода була підписана та формалізує домовленості між Пекіном і Вашингтоном, яких було досягнуто на переговорах у Женеві та Лондоні.

Мита від США

Адміністрація Дональда Трампа навесні цього року запровадила імпортні мита на товари з більшості країн, які мають торгівельні відносини зі США. Ставки залежали від товару й коливалися від 10% до 49%. Зокрема з березня 2025 року США запровадили 25%-ві мита на автомобілі, сталь і алюміній з ЄС, а у квітні - 20%-ві мита на інші товари з Євросоюзу.

Попри спроби США та ЄС домовитися, переговори зайшли у глухий кут. Він виявився таким, що Трамп навіть погрожував з 1 червня ввести на товари з ЄС мита у розмірі 50%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.