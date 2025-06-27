США підписали торгову угоду з Китаєм: Трамп розкрив подробиці

Сполучені Штати підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Білому домі 26 червня.

"Це простий спосіб зробити це. Однак мої люди не хочуть діяти так. Вони прагнуть укласти більше угод, ніж я б зробив", - додав Трамп.

Водночас, Трамп зазначив, що Вашингтон не обов'язково буде домовлятися зі всіма країнами. Окремим країна просто надішлють повідомлення, що "тепер ви платите мита 25-45%".

Він також додав, що США планують підписати аналогічну угоду з Індією.

"Ми щойно підписали угоду з Китаєм", - сказав президент.

Імпортні мита США

На початку квітня Дональд Трамп ввів мита на імпорт продукції з більшості країн, які є торговельними партнерами Сполучених Штатів. Розмір ставок варіювався від 10% до 49%.

Однак вже 9 квітня президент ухвалив рішення про тимчасове зупинення дії цих тарифів на 90 днів. Цей період Вашингтон планував використати щоб провести окремі переговори з кожною країною та укласти двосторонні торговельні угоди.

Найгостріше протистояння у цій торговельній політиці виникло між США та Китаєм. Обидві сторони емоційно та неодноразово підвищували тарифи одна для одної, аж поки ставки не сягнули 145% з боку США та 125% з боку Китаю.

Згодом країни розпочали переговори щодо окремої торговельної угоди. Наприкінці травня повідомлялося, що тарифні переговори затягуються і потрібна безпосередня участь Трампа і Сі Цзіньпіна.

У процесі домовленостей, Пекін скасував певні обмеження на експорт рідкоземельних металів.

Крім того, Китай погодився на експорт рідкоземельних мінералів і магнітів до США.

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