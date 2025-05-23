Трамп погрожує митами в 50% на всі товари з ЄС

Торгові переговори між США та Європейським Союзом зайшли в глухий кут. З 1 червня Вашингтон може підняти мита до 50%.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Truthsocial.

Трамп заявив, що Європейський Союз нібито був створений з головною метою отримання вигоди зі Сполучених Штатів у торгівлі.

"Їхні потужні торговельні бар'єри, податки на ПДВ, сміховинні корпоративні штрафи, негрошові торговельні бар'єри, грошові маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані позови проти американських компаній і багато іншого призвели до дефіциту в торгівлі зі США в розмірі понад 250 млрд доларів на рік", - написав він.

За його словами, це є абсолютно неприйнятним показником.

"Наші переговори з ними ні до чого не приведуть! Тому я рекомендую ввести прямий 50% тариф на Європейський Союз, починаючи з 1 червня 2025 року", - додав він.