Тарифы Трампа: в Белом доме анонсировали "письма счастья" другим странам

Администрация Соединенных Штатов в ближайшее время начнет рассылку писем торговым партнерам страны. В письмах будет указано, кому и сколько нужно будет платить в рамках новых тарифов, введенных Белым домом.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает РБК-Украина.
Трамп сказал, что уже "в ближайшее время", в течение следующей недели, будут разосланы специальные письма иностранным правительствам. В письмах будут размеры пошлин, которые придется платить этим странам за импорт товаров в Соединенные Штаты.
"Некоторые будут разочарованы, потому что им придется платить пошлины", - добавил президент.
Трамп не стал предоставлять дополнительных деталей относительно тарифной политики. Также он не перечислил страны, которые получат эти "письма счастья" от Белого дома.
Тем временем США удалось решить торговые разногласия с Китаем и Индией. Недавно Трамп заявил, что Вашингтон подписал новое торговое соглашение с Китаем и планирует заключить аналогичный договор с Индией. В то же время американский лидер не раскрыл содержания соглашения, это чуть позже сделал Китай.
Министр торговли США Говард Лутник подтвердил, что соглашение было подписано и формализует договоренности между Пекином и Вашингтоном, которые были достигнуты на переговорах в Женеве и Лондоне.
Администрация Дональда Трампа весной этого года ввела импортные пошлины на товары из большинства стран, имеющих торговые отношения с США. Ставки зависели от товара и колебались от 10% до 49%. В частности, с марта 2025 года США ввели 25%-ные пошлины на автомобили, сталь и алюминий из ЕС, а в апреле - 20%-ные пошлины на другие товары из Евросоюза.
Несмотря на попытки США и ЕС договориться, переговоры зашли в тупик. Он оказался таким, что Трамп даже угрожал с 1 июня ввести на товары из ЕС пошлины в размере 50%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.