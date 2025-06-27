Міністр торгівлі США розкрив подробиці торгової угоди з Китаєм

Міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Лутнік розкрив зміст підписаної між Вашингтоном і Пекіном торгової угоди, про яку напередодні згадав президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час виступу в Білому домі у четвер, Трамп натякнув, що США начебто підписали торговельну угоду з Китаєм, але не розкрив її змісту.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що угода була підписана два дні тому та формалізує домовленості між Пекіном і Вашингтоном, яких було досягнуто на переговорах у Женеві та Лондоні.

Зокрема, документ передбачає, що Китай поновлює постачання рідкоземельних металів до США, необхідних для виробництва вітрових турбін, реактивних двигунів та інших технологічних продуктів.

У відповідь США готові скасувати запроваджені раніше обмеження на експорт до Китаю етану, програмного забезпечення для мікрочипів і компонентів для реактивних двигунів.

"Вони мають розпочати поставку нам рідкоземельних елементів. І щойно вони це зроблять - ми скасуємо наші контрзаходи", - заявив Лутнік.

Міністр додав, що Трамп готовий остаточно затвердити низку торговельних угод упродовж наступних двох тижнів, - до 9 липня.

Очікується, що це станеться під час наступного раунду переговорів у Лондоні на початку липня та за умови затвердження з боку президента Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна.

Водночас, як зазначили у Bloomberg, описана Латніком угода з Китаєм не є всеосяжною торговельною домовленістю та не охоплює складні питання, такі як незаконний обіг фентанілу чи розширення доступу американських експортерів до китайського ринку.