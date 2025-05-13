Тарифи Трампа найболючіше вдарили по двох друзях Путіна в Європі
Країни Східної Європи увійдуть до числа економік, які найбільше постраждали від ризиків, пов'язаних із торговими митами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений прогноз Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Як наголошується в огляді, США запровадили 25%-ві мита на сталь, алюміній і автомобілі та 10%-ві мита на всі товари з ЄС.
У регіоні ЄБРР в Європі найбільший вплив підвищення тарифів на випуск оцінюють для Словаччини (0,8% ВВП) та Угорщини (0,4%). Тарифи на автомобілі становлять 83% від загального впливу в Словацькій Республіці та 41% в Угорщині.
ЄБРР знизив на 0,5% прогноз зростання економіки Словаччини та Угорщини на 2025 рік до 1,4% і 1,5%.
Тарифний удар
"Тарифний хаос не залишив жодну країну незачепленою, - заявила в інтерв'ю Bloomberg Беата Яворчик, головний економіст банку розвитку. - Він діє через непрямі ефекти, такі як вплив торговельної політики США на Німеччину і потенційне уповільнення китайської економіки".
ЄБРР охоплює близько 40 економік у країнах з економікою, що розвивається, в Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Африці.
За даними ЄБРР, ефекти більш високих тарифів США і збільшеної невизначеності торговельної політики можуть поширюватися далі через глобальні зв'язки в ланцюжку створення вартості, зокрема на економіки з обмеженим прямим експортом у США.
ЄБРР знизив прогноз зростання на 2025 рік для 27 країн, включно зі Словаччиною, Угорщиною, Туреччиною та Україною, а також знизив загальне очікуване зростання в регіоні з 3,2% до 3%.
Орбан і Фіцо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан позиціонує себе як союзника Дональда Трампа в Європі. Обидва сповідують вкрай праву ідеологію. Водночас режим Орбана є дружнім до Москви.
За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців ставляться до Угорщини негативно.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо фактично виправдав агресію Росії проти України, прибувши до Володимира Путіна на парад воєнних злочинців 9 травня в Москві.
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