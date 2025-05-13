Тарифи Трампа найболючіше вдарили по двох друзях Путіна в Європі

Країни Східної Європи увійдуть до числа економік, які найбільше постраждали від ризиків, пов'язаних із торговими митами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений прогноз Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР ).

Як наголошується в огляді, США запровадили 25%-ві мита на сталь, алюміній і автомобілі та 10%-ві мита на всі товари з ЄС.

У регіоні ЄБРР в Європі найбільший вплив підвищення тарифів на випуск оцінюють для Словаччини (0,8% ВВП) та Угорщини (0,4%). Тарифи на автомобілі становлять 83% від загального впливу в Словацькій Республіці та 41% в Угорщині.

ЄБРР знизив на 0,5% прогноз зростання економіки Словаччини та Угорщини на 2025 рік до 1,4% і 1,5%.

Тарифний удар

"Тарифний хаос не залишив жодну країну незачепленою, - заявила в інтерв'ю Bloomberg Беата Яворчик, головний економіст банку розвитку. - Він діє через непрямі ефекти, такі як вплив торговельної політики США на Німеччину і потенційне уповільнення китайської економіки".

ЄБРР охоплює близько 40 економік у країнах з економікою, що розвивається, в Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Африці.

За даними ЄБРР, ефекти більш високих тарифів США і збільшеної невизначеності торговельної політики можуть поширюватися далі через глобальні зв'язки в ланцюжку створення вартості, зокрема на економіки з обмеженим прямим експортом у США.

ЄБРР знизив прогноз зростання на 2025 рік для 27 країн, включно зі Словаччиною, Угорщиною, Туреччиною та Україною, а також знизив загальне очікуване зростання в регіоні з 3,2% до 3%.