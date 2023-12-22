Тарифи, пенсії, субсидії. Яких змін чекати у 2024 році

З нового 2024 року на українців чекає низка важливих змін у соціальній сфері. Пенсіонерам кілька разів підвищать виплати, а розмір субсидій збільшиться. Тарифи залишаться на тому ж рівні, але після закінчення опалювального сезону ситуація може змінитися.

При підготовці використовувалися: закон про Держбюджет 2024, закон про мораторій на підвищення цін на газ і тепло, офіційні заяви голови Кабміну Дениса Шмигаля, дані порталу Мінфін, публікації Мінсоцполітики та Пенсійного фонду України.

Докладніше про тарифи ЖКГ, перерахунок пенсій та субсидії в 2024 році – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чи буде підвищення тарифів

Наразі в Україні діє мораторій на частину тарифів ЖКГ. Вартість послуг опалення, гарячого водопостачання та газу уряд заборонив підвищувати на час воєнного стану та ще пів року після його скасування.

Холодна вода та електрика не підпадають під мораторій, проте ціни на них також поки не планують підвищувати.

За заявою очільника Кабміну Дениса Шмигаля, всі тарифи залишатимуться незмінними до кінця опалювального сезону – як мінімум до квітня 2024.

Опалення та гаряча вода

Вартість послуг централізованого опалення та гарячої води для населення "заморожена" мораторієм Кабміну. В регіонах тарифи можуть відрізнятися в залежності від теплопостачальної кампанії, але вони залишаються на довоєнному рівні.

До прикладу, в Києві вартість опалення – 1654,41 грн за 1 Гкал, у Львові – 1363,44 грн, у Черкасах – 1130,21 грн, у Дніпрі – 1741,32 грн.

За гарячу воду в столиці платять 97,98 грн/куб.м, у Львові – 95,26 грн, у Харкові – 93,22 грн.

Газопостачання та розподіл газу

Ще одна послуга ЖКГ на яку розповсюджується дія мораторію – розподіл природного газу. Ціна була зафіксована на період воєнного стану відповідним законом.

Також незмінною буде вартість постачання газу побутовим споживачам, які використовують блакитне паливо для опалення будинків.

Фото: ціни на газ поки залишаються стабільними (Віталій Носач, РБК-Україна)

Клієнти НАК "Нафтогаз" отримують послугу газопостачання за фіксованою ціною 7,96 грн/куб.м, яка була встановлена річним тарифом ще до початку війни.

В компанії зазначають, що під час цього опалювального сезону ціни на газ в Україні зростати не будуть, хоча підвищення вартості в майбутньому назвали неминучим.

Електроенергія

Тариф на світло для населення становить 2,64 грн/кВт-год. Інформація про підвищення ціни з січня 2024 з'явилася на фоні прогнозу голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, що електроенергія може коштувати 3 грн/кВт-год.

Проте в Міненерго та НКРЕКП спростували ці дані, а Ущаповський зазначив, що навіть в разі прийняття рішення щодо зміни тарифу, до закінчення опалювального сезону 2023/2024 збільшувати ціну недоречно.

Зазначимо, на послугах з постачання електроенергії можна зекономити при встановленні двозонного лічильника. "Нічний" тариф з 23:00 до 07:00 становить 1,32 грн/кВт-год.

Вода

Наприкінці минулого року в Україні планували підвищити тарифи на холодну воду на 30%, проте тоді рішення НКРЕКП відклали. Друга спроба була влітку, але після критики влади постанову Комісії також скасували.

Тому вартість послуг холодного водопостачання та водовідведення для населення поки залишається на рівні, що був до 24 лютого 2022, але наступного року не виключені нові спроби перегляду тарифу.

Пенсії зростуть

У 2024 році пенсіонерам кілька разів перерахують виплати. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, що закладені у держбюджеті, а також із плановою індексацією.

Січень

Перерахунок пенсій з 1 січня заплановано на підставі підвищення розміру мінімальної зарплати. Це стосується українців, які досягли 65 років і мають 30 або 35 років стажу відповідно для жінок та чоловіків. Пенсія для таких пенсіонерів має становити не менше 40% мінімальної зарплати (7100 грн).

Розмір найменшої виплати для зазначених осіб з 1 січня 2024 збільшиться з 2680 до 2840 гривень.

Березень

У березні 2024 має відбутися щорічна індексація пенсій. Її можуть провести вже за новими правилами "бальної" системи, що збалансує розмір виплат тим, хто пішов на пенсію багато років тому і нещодавно.

Прем'єр Денис Шмигаль зауважив, що новий порядок індексації дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень.

До того ж у березні відбудеться підвищення пенсій у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму. Хоча він зміниться з 1 січня 2024, в законі про держбюджет зазначено, що "перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі здійсненням щорічної індексації пенсій".

Фото: пенсії в 2024 році перерахують кілька разів (Getty Images)

Таким чином мінімальна пенсія з березня 2024 становитиме 2361 грн замість 2093 грн (прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність).

Крім того, зростуть доплати за понаднормовий стаж – з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік.

Квітень

У квітні 2024 знов підвищать мінімальну заробітну плату (до 8000 грн), тому для пенсіонерів з повним страховим стажем гарантовані виплати зростуть ще раз – до 3200 грн (40% від розміру мінімалки).

До того ж буде проведено плановий перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням додаткового стажу, який вони отримали вже після виходу на пенсію.

Субсидії

До кінця опалювального сезону українці отримуватимуть субсидії, які були розраховані восени 2023.

Також від грудня уряд розпочав експериментальний проєкт надання субсидій на вугілля чи дрова, якщо у домогосподарства немає змоги опалювати газом.

В 2024 році розмір субсидії має зрости. Так, у держбюджеті закладено 49,9 млрд грн видатків на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату послуг ЖКГ, придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу. Це втричі більше ніж у 2023 році. Прогнозується, що субсидії будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.