Коли скасують мораторій на підвищення комунальних тарифів: оновлений прогноз НБУ

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасований лише у 2025 році. Це буде супроводжуватися заходами підтримки населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2023 року).

Як зазначається у звіті, на прогнозному горизонті адміністративна інфляція поступово зростатиме. Вона визначатиметься насамперед подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів та тарифів на окремі ЖКП.

"Водночас її стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який згідно з припущеннями цього прогнозу буде скасовано лише у 2025 році", - йдеться в документі.

За прогнозом НБУ, скасування призведе до пришвидшення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду.

"Попри нагальну потребу усунення дисбалансів в енергетичному секторі, очікується, що подальші урядові рішення щодо приведення тарифів на ЖКП до ринкових рівнів враховуватимуть високу соціальну значущість тарифів. Тому очікується, що їх підвищення буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями", - йдеться у звіті.

Відзначимо, базовий сценарій макропрогнозу НБУ за жовтень припускає відчутне зниження безпекових ризиків в Україні із 2025 року. Раніше НБУ очікував, що це станеться з середини 2024 року.

Мораторій на комуналку

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.