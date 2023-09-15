Видатки на субсидії та пільги в проекті бюджету-2024 збільшили на третину

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2024 рік пропонує збільшити майже на третину видатки на житлові субсидії та пільги Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка , який оприлюднив проект бюджету.

Як зазначається в пояснювальній записці, видатки на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу становитимуть 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%.

"З метою акумулювання видатків на виплату пільг та житлових субсидій населенню та забезпечення оперативного їх фінансування у проекті державного бюджету України на 2024 рік такі видатки враховані за новою бюджетною програмою, відповідальним виконавцем якої буде Пенсійний фонд України", - йдеться в документі.