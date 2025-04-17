Тарифи на імпорт: Каліфорнія подала до суду на адміністрацію Трампа

У позові його автори вимагають заблокувати запроваджені адміністрацією Трампа мита на імпорт. Зазначається, що ці заходи є зловживанням президентськими повноваженнями та завдають серйозної фінансової шкоди як штату, так і національній економіці.

У документі наголошується, що Конституція США надає повноваження щодо встановлення тарифів виключно Конгресу. Закон, на який посилається адміністрація Трампа - "Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA)" - не дозволяє президенту "оподатковувати всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів, за власним розсудом".

"Нова тарифна політика президента Трампа вже має руйнівні наслідки для економіки: викликає хаос на фондовому та облігаційному ринках, призводить до знищення сотень мільярдів доларів ринкової капіталізації за лічені години, стримує інвестиції через масштабні президентські дії без попередження чи процедури та створює загрозу рецесії у країні", - йдеться в тексті позову.

У позові також зазначається, що Каліфорнія, яка є п’ятою за розміром економікою світу та найбільшим імпортером серед американських штатів, несе "непропорційно великий тягар" нових тарифів.

Зокрема, мита можуть негативно вплинути на функціонування 12 каліфорнійських портів, які обробляють до 40% всього імпорту до США, а також загрожують аграрному експорту штату, що у 2022 році становив 23,6 млрд доларів. Це загрожує втратою тисяч робочих місць.

Поданий губернатором Ньюсомом і генеральним прокурором штату Робом Бонтою до федерального суду у Сан-Франциско позов, вимагає від суду заборонити Міністерству національної безпеки США та Митній та прикордонній службі реалізацію відповідних митних заходів.

Реакція Білого дому та інші позови

Заступник прес-секретаря Білого дому Куш Десай розкритикував губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома за спроби заблокувати федеральну торговельну політику.

"Адміністрація президента Трампа залишається відданою боротьбі з цією національною кризою, що знищує американську промисловість і залишає наших працівників позаду, використовуючи усі доступні інструменти - від тарифів до переговорів", - зазначив Десай.

За даними Reuters, таким чином адміністрація Трампа вже є стороною ще трьох судових процесів, пов’язаних із новими тарифами.

Один позов подала у Нью-Йорку правозахисна організація Liberty Justice Center з вимогою повного скасування мит. Інший - підприємець із Флориди, який оскаржує тарифи на китайську продукцію. Третій позов, поданий представниками корінного народу Блекфіт із Монтани, стосується мит, запроваджених стосовно Канади.