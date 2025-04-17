Тарифы на импорт: Калифорния подала в суд на администрацию Трампа

В иске его авторы требуют заблокировать введенные администрацией Трампа пошлины на импорт. Отмечается, что эти меры являются злоупотреблением президентскими полномочиями и наносят серьезный финансовый ущерб как штату, так и национальной экономике.

В документе отмечается, что Конституция США предоставляет полномочия по установлению тарифов исключительно Конгрессу. Закон, на который ссылается администрация Трампа - "Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)" - не позволяет президенту "облагать налогом все товары, импортируемые в Соединенные Штаты, по собственному усмотрению".

"Новая тарифная политика президента Трампа уже имеет разрушительные последствия для экономики: вызывает хаос на фондовом и облигационном рынках, приводит к уничтожению сотен миллиардов долларов рыночной капитализации за считанные часы, сдерживает инвестиции из-за масштабных президентских действий без предупреждения или процедуры и создает угрозу рецессии в стране", - говорится в тексте иска.

В иске также отмечается, что Калифорния, которая является пятой по величине экономикой мира и крупнейшим импортером среди американских штатов, несет "непропорционально большое бремя" новых тарифов.

В частности, пошлины могут негативно повлиять на функционирование 12 калифорнийских портов, которые обрабатывают до 40% всего импорта в США, а также угрожают аграрному экспорту штата, который в 2022 году составил 23,6 млрд долларов. Это грозит потерей тысяч рабочих мест.

Поданный губернатором Ньюсомом и генеральным прокурором штата Робом Бонтой в федеральный суд в Сан-Франциско иск, требует от суда запретить Министерству национальной безопасности США и Таможенной и пограничной службе реализацию соответствующих таможенных мер.

Реакция Белого дома и другие иски

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десай раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за попытки заблокировать федеральную торговую политику.

"Администрация президента Трампа остается преданной борьбе с этим национальным кризисом, уничтожающим американскую промышленность и оставляющим наших работников позади, используя все доступные инструменты - от тарифов до переговоров", - отметил Десай.

По данным Reuters, таким образом администрация Трампа уже является стороной еще трех судебных процессов, связанных с новыми тарифами.

Один иск подала в Нью-Йорке правозащитная организация Liberty Justice Center с требованием полной отмены пошлин. Другой - предприниматель из Флориды, который оспаривает тарифы на китайскую продукцию. Третий иск подан представителями коренного народа Блэкфит из Монтаны, касается пошлин, введенных в отношении Канады.