Євросоюз дав Трампу шанс на переговори, призупинивши свої мита на 90 днів

ЄС призупинив на 90 днів 25%-ві мита, узгоджені як відповідь на тарифи США на сталь і автомобілі. У Брюсселі готові до переговорів.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми хочемо дати переговорам шанс. Якщо переговори не принесуть результатів, ми вживемо контрзаходів", - попередила вона.

Фон дер Ляєн додала: "Підготовча робота щодо подальших контрзаходів триває. Як я вже говорила, всі варіанти залишаються на столі".

Представник ЄС Улоф Гілл заявив, що США призупинили на 90 днів так звані взаємні тарифи. "І ми, своєю чергою, тепер призупиняємо наші запропоновані контрзаходи, щоб мати максимальний простір для консультацій із нашими державами-членами, консультацій із нашою промисловістю і переговорів зі США", - сказав він.

Він визнав, що тарифи США на сталь і алюміній тепер діють проти ЄС, а також проти всього світу.

"І так, мита на автомобілі діють. Але ми не збираємося робити жодних подальших кроків прямо зараз, тому що ми хочемо залишити простір для переговорів. Ми хочемо поговорити з нашими американськими колегами", - додав він.

За його словами, держави-члени дали Єврокомісії мандат на мита проти США. "Це не означає, що це автоматично сталося. Вони просто дали нам мандат на те, щоб це зробити", - сказав Гілл.