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Китай підняв мита для США до 125% і запропонував зупинитися

Китай, П'ятниця 11 квітня 2025 11:29
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Китай підняв мита для США до 125% і запропонував зупинитися Фото: Китай підняв мита для США до 125% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китай підвищив мита на всі товари зі США з 84% до 125%. Зміни набули чинності 12 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цей крок було зроблено після того, як президент Дональд Трамп підвищив мита США для Китаю до 145%.

Однак Міністерство фінансів КНР заявило, що якщо США продовжать запроваджувати додаткові мита на китайські товари, що експортуються в США, Китай проігнорує їх.

При цьому Китай закликав США зробити великий крок щодо скасування так званих "взаємних мит" і повністю виправити свою неправомірну практику.

Торгова війна

Трамп розв'язав торговельну війну 2 квітня в "день визволення" Америки, встановивши мита на всі товари з Китаю на рівні 54%.

Відтоді Пекін відповідав симетрично, обіцяючи йти до кінця.

Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів. Однак він підвищив мита на китайський імпорт до 145%, ще більше загостривши конфронтацію між двома найбільшими економіками світу.

Мита понад 100% роблять будь-яку торгівлю між країнами безглуздою.

Побоювання рецесії через торгову війну між США і Китаєм призвели до падіння ринків США 10 квітня. Інвестори розпродають облігації США, а також американський долар. Втративши довіру до Вашингтона, інвестори купують такі валюти, як швейцарський франк, євро, єна, а також золото.

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