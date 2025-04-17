Тарифи на імпорт: Каліфорнія подала до суду на адміністрацію Трампа
Влада Каліфорнії вимагає скасувати запроваджені тарифи на імпорт як украй шкідливі для економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У позові його автори вимагають заблокувати запроваджені адміністрацією Трампа мита на імпорт. Зазначається, що ці заходи є зловживанням президентськими повноваженнями та завдають серйозної фінансової шкоди як штату, так і національній економіці.
У документі наголошується, що Конституція США надає повноваження щодо встановлення тарифів виключно Конгресу. Закон, на який посилається адміністрація Трампа - "Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA)" - не дозволяє президенту "оподатковувати всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів, за власним розсудом".
"Нова тарифна політика президента Трампа вже має руйнівні наслідки для економіки: викликає хаос на фондовому та облігаційному ринках, призводить до знищення сотень мільярдів доларів ринкової капіталізації за лічені години, стримує інвестиції через масштабні президентські дії без попередження чи процедури та створює загрозу рецесії у країні", - йдеться в тексті позову.
У позові також зазначається, що Каліфорнія, яка є п’ятою за розміром економікою світу та найбільшим імпортером серед американських штатів, несе "непропорційно великий тягар" нових тарифів.
Зокрема, мита можуть негативно вплинути на функціонування 12 каліфорнійських портів, які обробляють до 40% всього імпорту до США, а також загрожують аграрному експорту штату, що у 2022 році становив 23,6 млрд доларів. Це загрожує втратою тисяч робочих місць.
Поданий губернатором Ньюсомом і генеральним прокурором штату Робом Бонтою до федерального суду у Сан-Франциско позов, вимагає від суду заборонити Міністерству національної безпеки США та Митній та прикордонній службі реалізацію відповідних митних заходів.
Реакція Білого дому та інші позови
Заступник прес-секретаря Білого дому Куш Десай розкритикував губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома за спроби заблокувати федеральну торговельну політику.
"Адміністрація президента Трампа залишається відданою боротьбі з цією національною кризою, що знищує американську промисловість і залишає наших працівників позаду, використовуючи усі доступні інструменти - від тарифів до переговорів", - зазначив Десай.
За даними Reuters, таким чином адміністрація Трампа вже є стороною ще трьох судових процесів, пов’язаних із новими тарифами.
Один позов подала у Нью-Йорку правозахисна організація Liberty Justice Center з вимогою повного скасування мит. Інший - підприємець із Флориди, який оскаржує тарифи на китайську продукцію. Третій позов, поданий представниками корінного народу Блекфіт із Монтани, стосується мит, запроваджених стосовно Канади.
Митна війна США
На початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив 10% тариф на товари для більшості країн світу, які є торговельними партнерами, а також підвищені мита щодо держав із "високими бар’єрами для американського імпорту".
Тарифи були запроваджені відповідно до президентських указів, які ґрунтуються, зокрема, на Законі про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), що надає президенту повноваження для реагування на незвичайні або надзвичайні загрози для країни. Дональд Трамп охарактеризував зовнішньоторговельний дефіцит США як національну кризу, що загрожує виробничому потенціалу США та їхній економічній безпеці.
Згодом більшість тарифів були тимчасово призупинені на 90 днів. Окремо було встановлено 145% тариф на китайські товари з винятками для окремих категорій електроніки.
У відповідь Китай ввів 125% тариф на продукцію зі США.
Європейський Союз також запровадив дзеркальні мита, які наразі залишаються у стані паузи.
Тим часом в адміністрації Трампа спостерігається розкол позицій через митну війну з Китаєм.
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