Танки цілком можуть стати частиною наступного пакету допомоги Україні, - МЗС Британії

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що надання танків цілком може бути частиною наступного етапу поставок зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian .

Про це очільник британського зовнішньополітичного відомства сказав у Берліні на спільному брифінгу з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, підкресливши при цьому, що всі позиції контролюються.

Бербок також підтвердила, що Німеччина готова надати Україні важке озброєння, яке їй потрібне для звільнення окупованих Росією територій, і вони працюватимуть над цим спільно з партнерами по НАТО.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна залишалася вільною країною, це означає, що треба говорити про наступальну зброю, і це означає надання Україні зброї, необхідної для звільнення окупованих територій", - зауважила глава МЗС Німеччини.

Вона також звинуватила російського диктатора Путіна в навмисному нападі на людство і наголосила на тому, що Путіну "не потрібно було вводити нікого в оману, плекаючи надію на те, що політика анексії чужих земель успішна".

"Якщо Путін вважає, що втримає владу довше, ніж ми зможемо допомагати Україні зброєю, він помиляється", - констатувала Бербок.