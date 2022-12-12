Шмигаль закликав Францію розпочати передачу танків Leclerc Україні

Україна звернулася до Франції з проханням розпочати постачання танків Leclerc у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телеканалу LCI .

Зазначимо, що Leclerc вироблявся французьким концерном GIAT Industries. Техніка має високу рухливість і оснащена 120-міліметровою гарматою.

"Нам будуть потрібні гаубиці та боєприпаси, включаючи реактивні снаряди, які ми використовуємо щодня… Ми просимо танки, зокрема французькі Leclerc", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Німеччина відмовилася передавати Україні танки Leopard. Міністр оборони Христині Ламбрехт пояснила це тим, що ще жодна країна не ухвалила рішення про передачу відповідної техніки західного зразка.

Також ми писали, що,за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна дуже скоро отримає танки Leopard та Abrams.

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