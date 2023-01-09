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Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News

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Понеділок 09 січня 2023 15:33
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News Фото: Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Британія розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки Challenger 2 для боротьби з російськими окупантами. Вже протягом кількох тижнів ведуться переговори про постачання кількох одиниць танків.

Про це заявило джерело, обізнане про переговори, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Видання зазначає, що передача британських танків ознаменувала б значне посилення підтримки України з боку Заходу і могла б спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад.

"Це спонукає інших давати танки", - заявило джерело видання.

Уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення, але якщо
Великобританія підпише контракт на таке постачання, вона стане першою
державою, яка відгукнеться на прохання українських лідерів оснастити їх
армію потужними західними танками

Один із джерел видання припустив, що Великобританія може запропонувати близько 10 танків Challenger 2 - достатньо для оснащення ескадрильї. За словами джерела, саме по собі це не стане "переломним моментом", але все ж таки матиме величезне значення, оскільки цей крок дозволить подолати бар'єр, який досі не дозволяв союзникам пропонувати Україні західні танки через побоювання, що Росія вважатиме це надмірною ескалацією.

Це, своєю чергою, може спонукати інших союзників зробити те ж саме,
повідомили джерела.

Нагадаємо, 6 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового рекордного пакета військової допомоги на суму 3,075 мільярда доларів.

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