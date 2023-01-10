Британія ще не прийняла рішення про передачу танків Україні

Сьогодні, 10 січня, речник прем’єр-міністра Британії заявив, що уряд ще не прийняв остаточного рішення щодо відправлення танків в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми ще не прийняли жодних остаточних рішень щодо надання танків на даному етапі... Поки не буде прийнято рішення щодо такого роду речей, ми не коментуємо спекуляції щодо того, яке обладнання може бути надіслано чи ні", - сказав речник.

Він також наголосив, що Британія продовжуватиме координувати свою підтримку Україні з союзниками, нагадавши, що Німеччина, Франція та Сполучені Штати заявили минулого тижня, що нададуть Україні бронетехніку.