Британія ще не прийняла рішення про передачу танків Україні
Сьогодні, 10 січня, речник прем’єр-міністра Британії заявив, що уряд ще не прийняв остаточного рішення щодо відправлення танків в Україну
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми ще не прийняли жодних остаточних рішень щодо надання танків на даному етапі... Поки не буде прийнято рішення щодо такого роду речей, ми не коментуємо спекуляції щодо того, яке обладнання може бути надіслано чи ні", - сказав речник.
Він також наголосив, що Британія продовжуватиме координувати свою підтримку Україні з союзниками, нагадавши, що Німеччина, Франція та Сполучені Штати заявили минулого тижня, що нададуть Україні бронетехніку.
"Ми продовжуватимемо обговорювати з українськими колегами про те, яку найкращу допомогу ми можемо надати. І це робиться спільно з нашими союзниками".
Нагадаємо, США розглядають можливість в рамках нового пакету допомоги відправити Україні бойові броньовані машини Stryker.
Раніше ми писали, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.
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