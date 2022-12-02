Танків не буде. Стало відомо, яку зброю Болгарія передасть Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міністра економіки та промисловості Болгарії Ніколи Стоянова, яку приводить BGNES.

"На основі рішення парламенту, яке було ухвалене, ми надамо допомогу Україні", - сказав в.о. міністра.

За його словами, мова йде не про танки, а про стрілецьку зброю та боєприпаси. Стоянов додав, що його країна допомагає саме тим, чим можуть дозволити допомогти прямо зараз.

"Допомога, яку надасть Болгарія, не вплине на боєздатність болгарської армії", - додав Стоянов.

У Міноборони Болгарії заявили, що провели консультації з Україною про вид та обсяг військової допомоги. На виконання рішення Народних Зборів від 3 листопада 2022 року Міноборони внесло пропозицію про надання військової та військово-технічної підтримки Україні та внесок Болгарії до місії Європейського Союзу з надання допомоги Україні.

Інформація про обсяг та вид допомоги включена в секретний додаток до проекту рішення.