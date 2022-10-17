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У Болгарії пояснили, чому країна не надає зброю Україні

Новость на русском →
Понеділок 17 жовтня 2022 20:22
У Болгарії пояснили, чому країна не надає зброю Україні Фото: У Болгарії пояснили, чому країна не надає зброю Україні (flickr com swiv)
Автор: Дмитро Браславський

Болгарія не передає Україні зброю для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити цим власну обороноздатність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова.

"У Болгарії небагато надлишкової зброї, не кажучи вже про те, що у неї не так багато справної зброї. Якби вона у нас була, армія не мала б таких труднощів", - заявив Стоянов.

За його словами, в Болгарії серйозна проблема з обслуговуванням обладнання, і великий його відсоток несправний. Тому міністр не бачить, що Болгарія може дати з тієї справної техніки, яка у них є. Стоянов заявив, що до його міністерства надходять сигнали з України про необхідність надання зброї.

"Я ще раз кажу: Болгарія не має стільки надлишкової зброї, щоб надати. Ми просто втратимо свої можливості. Якщо ми їм дамо цю зброю, як ми будемо виконувати свої зобов’язання щодо національної безпеки?", - додав міністр.

Нагадаємо, що ще у квітні Болгарія відмовилася від поставок зброї в Україну через суперечки в парламенті.

Пізніше стало відомо, що з 24 лютого Болгарія передала Україні 4200 тонн зброї. Поставки йшли потай через Польщу.

Також президент Болгарії Румен Радев не підтримав прискорений вступ України до НАТО.

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