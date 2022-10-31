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Болгарія є одним з найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, - ЗМІ

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Понеділок 31 жовтня 2022 16:40
Болгарія є одним з найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, - ЗМІ Фото: Болгарія є одним з найбільших непрямих постачальників зброї в Україну (flickr by swiv)
Автор: Іван Носальський

Болгарія стала одним з найбільших "непрямих" постачальників зброї для України з початку повномасштабної війни, вона продала рекордну кількість зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За даними видання, станом на сьогоднішній день Болгарія через посередників поставила в Україну зброї та боєприпасів на суму щонайменше 1 мільярд євро.

В Euractiv зазначають, що збройові підприємства країни виробляють боєприпаси для радянської зброї та іншу продукцію на її основі, яка здебільшого відрізняється високою якістю та має більш високі ціни на міжнародних ринках.

Рекордний експорт зброї з Болгарії підтверджує Олександр Михайлов, колишній виконавчий директор державної компанії "Кінтекс", через яку здійснюється експорт зброї.

"Коли відбувається міжнародний збройний конфлікт, завжди збільшується використання продукції оборонного призначення", - сказав він, нагадавши про військові дії в Сирії, Лівії та Ємені, під час яких експорт зброї з країни також зріс.

За словами Михайлова, з початку війни в Україні до сьогодні сума дозволів на експорт зброї склала понад 2 млрд євро.

Він також додав, що непрямий експорт зброї до України здійснюється через Польщу та Румунію.

"Очевидно, що обсяги експорту до Польщі значно зросли", - сказав Михайлов, додавши, що аеропорт Жешув у Польщі, розташований приблизно за 70 км від українського кордону, є центральним логістичним вузлом.

"Невипадково США встановили в цьому аеропорту системи протиповітряної оборони Patriot. За перші 120 днів війни в Україні з болгарських аеропортів до Жешува було здійснено 60 вантажних рейсів зі зброєю. Середня вантажопідйомність становить близько 70-80 тонн вантажу на літак", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Болгарії заявляли, що їхня країна не передає Україні зброю для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити власну обороноздатність.

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